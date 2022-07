Success Corporation et Beeworks ont dévoilé Touch Detective : Rina and the Funghi Case Files (Osawari Tantaei Ozawa Rina : Rina to Nameko no Jikenbo), une collection de jeux Touch Detective pour Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 6 octobre 2022 au Japon.

Touch Detective, Touch Detective 2 ½, et Touch Detective Rising 3 : Does Funghi Dream of Bananas ? seront inclus. Funghi the Escaper et Funghi the Interviewer, du contenu supplémentaire réalisé pour la version smartphone de Touch Detective, seront également disponibles. Les fans pourront également consulter une encyclopédie contenant plus de 500 documents numériques, notamment des illustrations initiales, des ébauches, des images de personnages, etc.

Il y aura:

Touch Detective (sortie originale pour DS le 13 avril 2006)

Touch Detective 2 ½ (initialement sorti sur DS le 24 mai 2007)

Touch Detective Rising 3 : Does Funghi Dream of Bananas ? (initialement sorti sur 3DS le 1er mai 2013)

« Funghi the Escaper » (contenu supplémentaire sorti pour la version smartphone de Touch Detective, dont le service est terminé).

« Funghi the Interviewer » (contenu supplémentaire publié pour la version smartphone de Touch Detective, dont le service est terminé).

« L’encyclopédie Touch Detective » (nouveau contenu créé pour cette version) – Une collection de plus de 500 documents numériques comprenant des illustrations initiales, des croquis, des images de personnages, etc.

Touch Detective : Rina and the Funghi Case Files reprend les commandes de l’écran tactile tout en améliorant l’ergonomie. Toute l’action se déroulera désormais sur un seul écran. Dans certains cas, les graphismes seront améliorés. C’est également la première fois que Touch Detective Rising 3 : Does Funghi Dream of Bananas ? sera disponible sur une plateforme autre que la 3DS.

Jusqu’à présent, Touch Detective : Rina and the Funghi Case Files n’a été annoncé que pour le Japon. Il n’est pas prévu non plus que cette version soit en anglais.