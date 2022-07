Lyon, 15 juillet 2022 – Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissement interactif familial annonce aujourd’hui la sortie du jeu vidéo DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE. Sous licence de Warner Bros. Interactive Entertainment pour le compte de DC, ce tout nouveau jeu vidéo s’inspire du film d’animation de Warner Bros. Pictures, Krypto et les Super-Animaux, qui sortira dans les salles le 27 juillet 2022. DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE est disponible dès maintenant sur PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Dans le jeu vidéo, le destin de Metropolis est entre les mains de Krypto et Ace, les super-animaux emblématiques de DC, qui se lancent dans une nouvelle aventure de haut vol pour affronter l’ennemi juré de Superman, Lex Luthor. Grâce à son intelligence et ses ressources, Lex a mis au point un plan pour capturer les animaux errants de la ville, et c’est aux joueurs de l’arrêter !

Les joueurs peuvent incarner les super-animaux dans ce jeu d’action en 3D à travers plusieurs missions dans Metropolis en utilisant leurs capacités uniques pour sauver les animaux errants des griffes de l’armée de robots de Lex Luthor ! Une fois que tous les animaux errants auront été sauvés, les joueurs pourront les aider à trouver de nouveaux foyers en les amenant à l’agence d’adoption.

Principales caractéristiques :

COMBATTEZ LE SUPER-VILLAIN LE PLUS MACHIAVELIQUE DE DC – Affrontez Lex Luthor et son armée de LexBots, qui ont été lâchés dans tout Metropolis pour capturer les animaux errants de la ville !

– Affrontez Lex Luthor et son armée de LexBots, qui ont été lâchés dans tout Metropolis pour capturer les animaux errants de la ville ! INCARNEZ VOS SUPER-ANIMAUX FAVORIS – Les chiots de Superman et Batman, Krypto et Ace, sont sur place pour sauver la situation, avec un peu d’aide de leurs compagnons PB, Merton et Chip.

– Les chiots de Superman et Batman, Krypto et Ace, sont sur place pour sauver la situation, avec un peu d’aide de leurs compagnons PB, Merton et Chip. AMÉLIOREZ VOS POUVOIRS ET VOTRE ÉQUIPEMENT – Aidez PB, Merton et Chip à débloquer de nouvelles améliorations puissantes pour aider Krypto et Ace dans leurs missions et gagnez trois capacités uniques pour chaque chiot jouable au fur et à mesure de la progression du jeu !

– Aidez PB, Merton et Chip à débloquer de nouvelles améliorations puissantes pour aider Krypto et Ace dans leurs missions et gagnez trois capacités uniques pour chaque chiot jouable au fur et à mesure de la progression du jeu ! CHAQUE ANIMAL A BESOIN D’UN FOYER – En sauvant des animaux errants des griffes de Lex Luthor, vous pourrez les aider à trouver un nouveau foyer auprès des citoyens de Metropolis grâce à un mini-jeu d’adoption d’animaux.

DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE est une histoire autonome basée sur le même univers que le film Krypto et les Super-Animaux, qui sortira dans les salles le 27 juillet 2022.

Terry Malham, PDG d’Outright Games, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer aujourd’hui DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE, qui permet aux joueurs de s’envoler dans la peau des animaux de compagnie les plus adorables des super-héros. Ce fut un plaisir de travailler à nouveau avec nos partenaires Warner Bros. sur une autre excellente franchise pour enfants et nous sommes impatients que les fans de DC de tous âges mettent la main sur cette toute nouvelle aventure DC. »

Découvrez en plus également sur l’univers inspiré de Krypto et les Super-Animaux grâce au roman graphique original du scénariste Heath Corson et de l’artiste Bobby Timony, DC League of Super-Pets: The Great Mxy-Up qui sortira en librairie le mardi 19 juillet. Krypto, Ace et le reste des Super-Chien doivent sauver leurs homologues humains de la Ligue des Justiciers de M.Mxyzptlk, un lutin magique de la cinquième dimension, avant que ses méfaits ne détruisent tout Metropolis ! Une version spéciale Walmart sera également disponible, avec une histoire bonus mettant en vedette PB, le cochon de compagnie de Wonder Woman.

DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE est dès maintenant disponible sur PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch, PC Digital et Stadia. Une mise à jour gratuite pour Xbox Series X|S et PS5 sera disponible le 30 septembre pour les joueurs actuels sur Xbox et PlayStation.