CyberConnect2 vient d’annoncer officiellement Fuga : Melodies of Steel 2. Les détails précis n’ont cependant pas encore été fournis.

Alors que nous attendons d’en savoir plus sur Fuga : Melodies of Steel 2, la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas très loin d’une autre annonce. CyberConnect2 a confirmé que des informations supplémentaires suivront le 28 juillet 2022. La Nintendo Switch sera probablement l’une des consoles prévue étant donné que le premier titre est disponible sur l’eShop. CyberConnect2 prévoit la diffusion spéciale (ici) du 1er anniversaire de » Fuga : Melodies of Steel « , qui aura lieu le 28 juillet. La société évoquera son expérience de l’autoédition pour la première fois et l’anniversaire du titre original. Le producteur exécutif Hiroshi Matsuyama et le producteur Tetsuya Murakami seront tous deux présents.

Fuga : Melodies of Steel premier du nom est sorti sur Nintendo Switch en juillet 2021. Dans ce RPG, les joueurs placent des enfants, chacun avec ses caractéristiques et ses compétences uniques, à différentes tourelles de canon dans un tank pour combattre l’ennemi. Parallèlement à l’annonce du jour, CyberConnect2 a également sorti une démo du premier opus sur l’eShop. La démo vous permettra de jouer jusqu’au chapitre 3, et vous pourrez ensuite transférer vos données de sauvegarde dans le jeu complet si vous décidez de l’acheter.

« Il faut se battre ! Si on fait rien, tous les habitants du village se feront embarquer ! » Par une sombre nuit, un paisible village est emporté par les flammes de la guerre. De son côté, un groupe d’enfants rescapés embarque à bord d’un char géant afin de riposter. Fuga: Melodies of Steel est un RPG où les fonctionnalités offensives de votre char dépendent des enfants et de leurs caractéristiques. À vous d’assigner tel ou tel protagoniste à une tourelle, ce afin de lutter contre l’ennemi. Alors qu’ils vivent dans le char, les enfants ont chacun leurs humeurs et affinités. Gérez leurs sentiments pour changer leurs destins et les mener à la victoire.

Une arme mystérieuse et ancienne : le Taranis

Le Taranis, le char dans lequel se réfugie l’équipage, possède ses propres mystères. Ainsi, ce géant d’acier dispose d’une conscience et d’une arme interdite, le terrible Canon des Âmes qu’il ne libère qu’en situation de crise.

Un jeu qui se base sur vos choix

Êtes-vous prêts à faire des sacrifices pour parvenir à vos fins ? Ou préférez-vous emprunter d’autres voies ? Dans ce jeu se situant pourtant dans un environnement restreint, des choix peuvent être effectués. Pour atteindre votre but, prendre la route la plus sûre ne sera pas toujours la meilleure option. Face à des situations désespérées, quels seront vos choix ?