Wales Interactive a annoncé Mia and the Dragon Princess, un nouveau film interactif sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2022.

Cette action-aventure décalée met en scène Mia, une barmaid courageuse dont la vie bascule dans le chaos lorsqu’une femme mystérieuse débarque sur son lieu de travail. Cette personne est en fuite d’un groupe de voyous violents et ne parle pas anglais.

La distribution comprend Paul McGann (Doctor Who, Alien 3, Withnail & I), Brian McCardie (Time, Rob Roy), et MyAnna Buring (The Witcher, Ripper Street), Dita Tantang et Noa Bleeker. Daz Black (DazGames) fera une apparition en tant qu’invité.

Le coordinateur des combats Marcus Shakesheff (WonderWoman, Hanna, Harry Potter et les reliques de la mort, Batman : Arkham Asylum, Pennyworth, Les gardiens de la galaxie, Game of Thrones) conçoit l’action de Mia et la princesse dragon. Aaron Gassor, instructeur de taekwondo et créateur de contenu, également connu sous le nom de Ginger Ninja Trickster, se charge des cascades.

Mia and the Dragon Princess disposera d’un suivi des attributs en temps réel qui évoluera en fonction de vos choix et influencera l’histoire. Il y aura également une narration multi-optionnelle avec dix issues différentes.

Mia and the Dragon Princess est la première des trois annonces de films interactifs prévues par Wales Interactive. Des informations sur les autres projets devraient donc suivre prochainement.

Voici le synopsis officiel de l’histoire :

Mia rêve d’aventure, mais son sentiment de responsabilité envers ses collègues de travail – qui sont devenus sa famille de substitution – l’oblige à faire un travail dont elle s’ennuie et à vivre une vie dont elle ne veut pas. Lorsqu’une femme mystérieuse (Marshanda) apparaît, effrayée et en fuite, la décision de Mia de la prendre sous son aile et de tenter de découvrir son identité l’entraîne sur un chemin d’intrigues, de mystères et de dangers. Lorsqu’un groupe de voyous, dirigé par le terrifiant Walsh (Paul McGann), se présente au bar, Mia et ses collègues sont pris en otage avec un groupe de clients. Lorsque le patron de Mia, Matthew (Brian McCardie), est blessé, les enjeux augmentent et la lutte devient réelle lorsque Mia et le groupe se retrouvent en fuite et luttent pour leur vie. Les choix du spectateur guideront Mia dans l’aventure et détermineront son destin, ainsi que celui de tout le groupe. Tout au long du jeu, vos interactions pourraient accroître vos connaissances sur l’identité de la mystérieuse femme, mais la façon dont Mia traite le reste du groupe aura également un impact, de sorte que chaque choix doit être mûrement réfléchi.