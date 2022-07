Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 11 juin 2022 : Merge Games, le développeur danois Half Past Yellow et Just For Games ont la joie d’annoncer que le jeu d’aventure-énigmes sandbox Time on Frog Island est désormais disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Dans la bande-annonce de lancement, rejoignez le marin pour une visite de l’île aux grenouilles avec une toute nouvelle chanson originale Time on Frog Island ! Explorez l’île et voyez ce que vous pouvez trouver en ne faisant plus qu’un avec le peuple grenouille !

Naufragé sur une île étrange après une terrible tempête, le marin se réveille pour trouver son bateau en ruines. Agrippant sa précieuse plante en pot, notre vieux loup de mer tente de réparer son bateau et de regagner son foyer.

Cependant, sur une île lointaine où vivent des habitants étranges ressemblant à des grenouilles et ne parlant pas sa langue, les autochtones ne sont pas prêts à lui donner les objets dont il a besoin sans contrepartie !

Un réseau d’échanges spaghetti l’emmènera sur toute cette île unique et passionnante à la recherche de matériaux pour réparer son bateau.

Plongez dans une aventure unique de type bac à sable en faisant du troc et des échanges avec les grenouilles locales pour rassembler les matériaux dont vous avez besoin. Avec votre précieuse plante en pot et des têtards à vos côtés, embarquez dans cette charmante aventure insulaire, résolvez des énigmes, collectez des ressources et donnez un coup de main à vos nouveaux amis amphibiens ! Rencontrez des personnages sympathiques, résolvez des énigmes, trouvez des trésors cachés et bien d’autres choses encore en explorant cette île de type bac à sable. À propos de Time on Frog Island : Laissez-vous emporter sur une île paradisiaque peuplée de grenouilles sympathiques ! Profitez de la vie sur une île de type bac à sable et explorez-la à votre rythme tout en aidant vos nouveaux amis à résoudre leurs situations délicates et en cherchant un moyen de réparer votre bateau ! Naufrage sur une île étrange Une terrible tempête éclate sur les eaux autour de vous, propulsant votre bateau majestueux sur les côtes rocheuses d’une île aux alentours. À votre réveil, vous découvrez votre bateau en mille morceaux, échoué sur une île étrange peuplée de… grenouilles ? Tentez de trouver de quoi réparer votre bateau en faisant de multiples échanges qui vous mèneront aux quatre coins de cette île hors du commun. Faites la rencontre de personnages sympathiques, résolvez des puzzles qui demandent de la réflexion, trouvez des trésors cachés, et découvrez bien d’autres choses en explorant le monde de Time on Frog Island. Caractéristiques principales : Une exploration à votre rythme Créez vos propres chemins sur cette île de type bac à sable : on ne sait jamais ce qui se cache dans les environs !

Tissez des liens avec les grenouilles du coin et venez-leur en aide quand vous le pouvez.

Découvrez de nouveaux objets en pêchant et en cultivant, puis concoctez de simples breuvages qui changeront la manière dont vous vous déplacez.

Apprenez auprès des grenouilles et faites usage de vos nouvelles compétences sur l’île. Faites des échanges pour réparer votre bateau Demandez aux grenouilles si elles ont les objets qu’il vous faut, mais gardez à l’esprit que chez elles, rien n’est gratuit.

Venez à bout de puzzles captivants afin de mettre la main sur les objets nécessaires à la réparation du bateau.

Essayez de ne pas trop vous laisser distraire par la vie insulaire ! Tentez tout et n’importe quoi ! Courez plus vite, sautez plus haut, tombez plus lentement : tout est possible si vous possédez l’objet adéquat.

Découvrez de nouvelles façons d’effectuer les échanges, qui sont cruciaux.

Chaque objet que vous récupérez peut s’avérer être la clé vers quelque chose de plus grand encore.