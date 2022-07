Lancez-vous dans une aventure épique et prenez la direction d’un royaume sous le joug des démons avec le nouveau RPG des créateurs de Pathfinder: Kingmaker. Explorez la nature du bien et du mal, découvrez le véritable coût du pouvoir, et incarnez un héros mythique aux capacités hors du commun.

Prime Matter et Owlcat Games ont annoncé aujourd’hui qu’ils allaient sortir Pathfinder : Wrath of the Righteous sur Nintendo Switch. Il y a cependant un bémol, car il ne sera proposé qu’en tant qu’en cloud. Pathfinder : Wrath of the Righteous sera disponible sur Nintendo Switch via le cloud le 29 septembre 2022.

Votre chemin vous mènera au cœur de la Plaie du Monde, où une faille permet aux légions et horreurs des Abysses d’assaillir Golarion. Depuis plus d’un siècle, les nations de la région combattent sans relâche, s’efforçant sans grand succès de repousser l’ennemi. Aujourd’hui s’offre à vous la chance inouïe de mettre un terme à ce conflit désespéré. À condition toutefois de savoir trouver la voie du salut… Deviendrez-vous un ange étincelant à la tête de nobles paladins ? Un puissant nécromancien contrôlant des hordes de morts-vivants ? Ou autre chose encore ? Prenez le commandement de votre propre armée et affrontez les redoutables seigneurs démons. Votre croisade déclenchera une succession d’évènements qui altéreront radicalement aussi bien le monde que vous-même.

JOUEZ VOTRE HÉROS COMME VOUS L’ENTENDEZ

Créez un personnage à la hauteur de votre imagination grâce à la flexibilité, la richesse et la profondeur des règles de la première édition de Pathfinder. Faites votre choix parmi 25 classes, 12 races, et plus d’un millier de sorts, dons et capacités, pour jouer exactement comme vous l’entendez.

VOS CHOIX ONT DES CONSÉQUENCES

Vos choix sont plus importants que jamais. Votre objectif est clair, mais il ne tient qu’à vous de décider comment l’atteindre. Qui mourra et qui survivra ? Qui restera à vos côtés et qui quittera le groupe ? Prenez vos décisions en votre âme et conscience, et observez leur impact sur le monde qui vous entoure.

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE COMBATTRE

Au combat, optez pour le temps réel avec pause ou le tour par tour. Passez même d’un mode à l’autre à volonté pour rendre les combats aussi lents ou frénétiques que vous le désirez ! Les règles de Pathfinder vous permettent de tenter des manœuvres de combat avancées, comme le combat monté. Faites-en bon usage !

ASSEMBLEZ VOTRE GROUPE

Plus de dix compagnons absolument uniques sont prêts à se joindre à votre cause. Gagnez leur confiance et leur respect, et ils vous soutiendront envers et contre tout. Et si la relation se détériore, eh bien… c’est qu’il est peut-être temps de se séparer.

MENEZ LA CROISADE

La purification de ces terres ravagées et l’élimination du fléau démoniaque nécessiteront bien plus qu’un simple groupe d’aventuriers. Prenez la tête de la croisade et menez vos troupes à la victoire, à la fois en qualité de stratège à la tête de l’armée et de commandant impliqué sur le champ de bataille dans un mode tactique inédit.

FORGEZ VOTRE VOIE

Empruntez l’une des neuf voies mythiques pour obtenir des capacités extraordinaires et façonner l’aventure à votre goût. Devenez un ange céleste, un démon enragé, une liche puissante, un mystificateur rusé, un aéon épris de justice, un azata rebelle, un dragon d’or avisé ou une nuée insatiable, ou restez un simple mortel qui deviendra peut-être une véritable légende vivante.