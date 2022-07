Le jeu d’aventure Kona, salué par la critique, aura droit à une suite.

Tout comme le premier, la suite, qui s’intitulera Kona II : Brume, sera disponible sur Nintendo Switch. Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour le jeu, mais il devrait être lancé en 2023.

Nord du Québec, 1970. Un blizzard étrange, la Brume, coupe un petit village minier de campagne du reste du monde et menace l’équilibre de la nature. Mais d’où provient-elle ? Entrez à nouveau dans la peau du détective Carl Faubert et plongez plus profondément encore au cœur des mystères surnaturels de Kona. Frayez-vous un chemin à travers les étendues enneigées du nord du Canada et découvrez les autres âmes qui sont prises au piège avec vous. Rencontrez d’autres « naufragés » ; victimes et survivants d’une avalanche dévastatrice, et mettez en lumière la terrible vérité de la Brume.

Explorez la vaste contrée fictive du Manastan, dans le nord du Canada, et traversez à la force de vos mains l’étrange village, ou du moins ce qu’il en reste. Cherchez des indices dans les cabanes en bois, examinez les alentours sur votre bon vieux traîneau et parcourez les lacs environnants.

Suivez attentivement le fil de vos indices et trouvailles, consultez le journal de Carl Faubert et mettez vos talents de détective à l’épreuve. Parviendrez-vous à élucider le mystère de la Brume ?

La Brume est sans pitié : vous affronterez un blizzard glacial, des animaux dangereux et des cauchemars troublants. Préparez-vous à survivre envers et contre tout.

L’histoire passionnante se révèle à chaque pas que vous faites. Trouvez et inspectez des objets, lettres et autres documents tandis qu’un narrateur omniscient raconte votre périple en Manastan.