Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!!, a vos souhaits.

Konami a annoncé qu’une nouvelle aventure Yu-Gi-Oh ! était en préparation sur Nintendo Switch. Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! a été révélé, et il sera disponible sur la Nintendo Switch au Japon cet hiver. Absolument aucun détail n’a été partagé sur le jeu, nous devrons donc patienter pour voir de quoi il s’agit.