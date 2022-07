Ravenscourt et Voxler sont de retour avec un autre jeu Let’s Sing, qui met cette fois en scène le célèbre groupe pop/disco suédois ABBA. Let’s Sing Presents ABBA sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l’année, et proposera plus de 30 des plus célèbres chansons du groupe (dont certaines issues de leur dernier album, Voyage).

