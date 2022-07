Paris, France & Sedona, Arizona – Le 18 juillet 2022 – Microids et Oddworld Inhabitants ont le plaisir d’annoncer que le jeu de plateforme action-aventure primé Oddworld: Soulstorm sortira sur Nintendo Switch sous l’intitulé Oddtimized Edition. Les fans qui précommanderont les éditions Limited Oddition et Collector’s Oddition chez les revendeurs participants recevront en bonus la bande-originale du jeu ainsi qu’un artbook numérique.

***

Découvrez les éditions physiques d’Oddworld: Soulstorm pour Nintendo Switch,

désormais disponibles en précommande !

L’édition Limited propose le jeu dans un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche ainsi que 3 lithographies.

L’édition Collector comprend :

Un boîtier collector

L’édition standard du jeu pour Nintendo Switch

Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche

Une figurine argentée de 22 cm à l’effigie d’Abe, héros Mudokon malgré lui

Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec Les Éditions Pix’n Love

Un porte-clés inédit

Trois lithographies

Une planche de stickers Alphabet Tribal

Un tatouage temporaire imitant celui de la main d’Abe

***

À propos d’Oddworld: Soulstorm pour Nintendo Switch

Oddworld: Soulstorm, la suite primée du jeu à succès Oddworld: New ‘n’ Tasty, est un jeu de plateforme action-aventure épique et explosif. Optimisé pour la Nintendo Switch, cette version tire parti des atouts uniques de la plateforme et propose le même gameplay que les versions des autres plateformes (PlayStation, Xbox, Steam et Epic Games Store), avec une saveur Switch incomparable !

Dans Soulstorm, vous devez aider Abe dans sa quête pour libérer plus de 1 000 Mudokons sous le joug des chaînes de l’esclavage. Affrontez un futur incertain tout en faisant toute la lumière sur un passé oublié. Fiez-vous à vos instincts et votre dextérité pour éviter d’être repéré, surmontez d’innombrables difficultés, et provoquez l’étincelle qui initiera une véritable révolution.

Choisissez votre stratégie avec soin, en optant pour l’infiltration ou bien la force brute en utilisant les objets collectés pour en faire de puissantes armes. Décidez de la manière la plus optimale pour combattre vos oppresseurs et sauver tous les Mudokons.

Vos décisions en jeu et le nombre de vies que vous sauverez dans chaque niveau affecteront l’issue que vous obtiendrez : avec quatre fins uniques, les choix que vous ferez influeront le grand final que vous vivrez, et vous permettront peut-être de débloquer les deux derniers chapitres explosifs du jeu…

Parviendrez-vous à sauver tous les Mudokons ?

Caractéristiques :

Un jeu de plateforme action-aventure explosif : Le titre fait évoluer le genre du jeu de plateforme en ajoutant des éléments RPG tout en proposant plus de liberté aux joueurs. Faites les poches de vos ennemis en toute discrétion, pillez les casiers et fouillez les poubelles pour collecter des ressources. Echangez-les via des distributeurs pour obtenir des objets : ceux-ci vous offrent un plus grand choix quant à la façon de relever les nombreux défis du jeu. Utilisez les ressources récupérées pour créer des objets que vous pouvez utiliser en tant qu’armes ou outils sur des personnages ou des obstacles, équipez vos compagnons Mudokons et observez s’embraser la révolution que vous avez initiée.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition est déjà disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, consoles Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store et Steam.