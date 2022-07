Qui a dit que créer son propre culte était facile ? Certainement pas Massive Monster et Devolver Digital, les gourous numériques à la recherche d’agneaux dociles et prosélytes prêts à servir Celui Qui Attend dans Cult of the Lamb. Quand tout espoir semble perdu, et que votre conviction profonde suffit à peine à vous garder sur le droit chemin, un compagnon de route avisé s’avère bien souvent d’un salut formidable. C’est un peu pareil dans le jeu, mais avec des créatures bizarres et colorées.

Découvrez quelques-uns des personnages improbables qui vous porteront assistance dans cette croisade musclée au cœur des Lands of the Old Faith :

Précommandez le jeu dès maintenant pour débloquer le skin Cthulhu ! Cult of the Lamb sortira le 11 août prochain. Gardez la foi et réfléchissez aux futurs sermons qui apporteront un maximum de lumière sur le jeu !