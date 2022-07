Londres, 19 juillet 2022 – Mediatonic et Epic Games sont fiers d’annoncer que Godzilla va faire son arrivé dans Fall Guys sous la forme de nouveaux cosmétiques et skins. Le jeu à succès est récemment devenu gratuit pour tous les joueurs et est également disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S | X et sur l’Epic Games Store en plus d’une version nouvelle génération sur Playstation 5.

Ils ont peut-être l’air un peu plus mignons que leurs homologues du grand écran, mais ne vous y trompez pas : cette collection rugissante de Kaiju est là pour gagner. À partir du 21 juillet les joueurs pourront débloquer les costumes suivants :

GODZILLA

GODZILLA 1995

MOTHRA

KING GHIDORAH

MECHAGODZILLA – Unlock in the Season Pass!

En outre, les joueurs peuvent faire des économies en achetant des offres groupées spéciales :

GODZILLA & GODZILLA 1995

MOTHRA & KING GHIDORAH – 1,800 Show-Bucks (comprend également une plaque d’identification et un surnom)

Les cosmétiques GODZILLA sont disponibles jusqu’au lundi 25 juillet, à l’exception de MECHAGODZILLA, qui restera une récompense du Season Pass jusqu’à la fin de la saison 1.

Bien sûr, tout le monde n’a pas peur des énormes monstres cracheurs de feu. Pour les amateurs de Kaiju, nous avons ce qu’il faut : la peluche Fall Guys GODZILLA !

D’une taille impressionnante de 28 cm, cette pièce de collection haut de gamme et super douce est disponible en pré-commande dès maintenant dans la boutique Fall Guys.