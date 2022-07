Lyon, Paris, France – 18 juillet 2022 – Breakfirst Games et Just For Games sont Ultra Mega Xtra heureux d’annoncer que leur tout nouveau party game Ultra Mega Xtra Party Challenge sera disponible le 7 octobre 2022.

Après le spectaculaire événement de la Twitchcon Amsterdam 2022, où les streamers et les gamers ont eu, pour la toute première fois, un aperçu des 100 mini-défis qui les attendaient dans notre titre, Breakfirst et Just For Games sont maintenant prêts à partager le goût de la folie dans le monde entier grâce à un mode multijoueur en ligne unique ! Plus de frontières à votre grandeur, jouez contre vos amis Nintendo ou des joueurs aléatoires à travers le monde. Tenez votre Joy-con victorieusement en l’air et soyez le dernier debout !

Durant la Twitchcon, de nombreux joueurs sont venus essayer Ultra Mega Xtra Party Challenge… Dans l’euphorie de l’action, de nombreux screenshots ont été pris par erreur par les joueurs, et ce sont ces screenshots que nous sommes heureux de vous partage aujourd’hui !

Ultra Mega Xtra Party Challenge sera disponible sur Nintendo Switch le 7 octobre 2022 et est déjà disponible en précommande en version physique. Il est également possible de l’ajouter à votre liste de souhaits sur le Nintendo eShop.

À propos de Ultra Mega Xtra Party Challenge: Ultra Mega Xtra Party Challenge est un party game frénétique jusqu’à 4 joueurs (mode 1 joueur également inclus pour les agoraphobes) Plus de 99 mini-jeux à jouer entre amis. Oui, beaucoup plus… ’fin bon… 1 de plus… Au total 100 mini-jeux hilarants, inspirés des « mèmes » de la culture web et de la pop-culture. Aurez-vous toutes les refs ?

Oui, beaucoup plus… ’fin bon… 1 de plus… Au total 100 mini-jeux hilarants, inspirés des « mèmes » de la culture web et de la pop-culture. Aurez-vous toutes les refs ? Lavez, rasez, décrochez, tondez, coupez, déroulez, esquivez, soufflez… Toutes vos compétences seront mises à rude épreuve.

Toutes vos compétences seront mises à rude épreuve. Multijoueur : Jouez avec ou contre vos amis, en local comme en ligne ! Ensemble ou en versus, peu importe ce que vous choisissez, tout le monde joue en même temps en permanence, il n’y a pas de temps mort !

Jouez avec ou contre vos amis, en local comme en ligne ! Ensemble ou en versus, peu importe ce que vous choisissez, tout le monde joue en même temps en permanence, il n’y a pas de temps mort ! Vous n’avez pas d’amis ? Pas d’inquiétude. On a ce qu’il vous faut… Notre Ultra Mega Xtra Mode Histoire ! Vous êtes le joueur le plus pitoyable sur Terre… Un personnage mystérieux surgit de nulle part et vient vous entraîner pour devenir le joueur le plus « fort » de l’Univers ! Ultra Mega Xtra Party Challenge sera disponible sur Nintendo Switch dès le 7 octobre 2022.