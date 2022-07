Paris, le 20 juillet 2022 – Microids a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la date de sortie du jeu d’aventure narratif de Pendulo Studios, Alfred Hitchcock – Vertigo. Le titre sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 27 septembre prochain. Librement inspiré du film éponyme du célèbre réalisateur, le jeu se présente comme une expérience narrative et est déjà disponible sur PC (Steam, GOG et Epic Games Store).

Alfred Hitchcock – Vertigo raconte l’histoire troublante d’Ed Miller, écrivain sorti indemne d’un accident de voiture dans le Brody Canyon en Californie. Personne n’a été retrouvé dans l’épave de la voiture, pourtant Ed assure qu’il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par cet événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s’est réellement passé lors de cette journée fatidique.

***

Découvrez la Limited Edition du jeu :

La Limited Edition inclut :

L’édition standard du jeu pour PS5, PS4, Xbox One & Xbox Series X|S ou Nintendo Switch

pour PS5, PS4, Xbox One & Xbox Series X|S ou Nintendo Switch L’artbook officiel The Art of: Alfred Hitchcock – Vertigo et sa version numérique

The Art of: Alfred Hitchcock – Vertigo et sa version numérique La bande originale, composée par Juan Miguel Martín Muñoz (Blacksad, Yesterday Origins), au format numérique

Caractéristiques du jeu :

Une histoire inédite librement adaptée du chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock, Vertigo (Sueurs froides), centrée sur les thèmes de l’obsession, les souvenirs, la manipulation et la folie.

(Sueurs froides), centrée sur les thèmes de l’obsession, les souvenirs, la manipulation et la folie. Vivez une expérience narrative intense , qui rend hommage aux techniques visuelles et narratives du maître du genre

, qui rend hommage aux techniques visuelles et narratives du maître du genre Enquêtez à travers la vision de trois personnages , chacun ayant une histoire différente à raconter

à travers , chacun ayant une histoire différente à raconter Explorez les événements à travers des flashbacks et faites la différence entre réalité et souvenirs trompeurs

Alfred Hitchcock – Vertigo est développé par Pendulo Studios, notamment auteurs de jeux à succès comme Runaway (2003), The Next Big Thing (2011), Yesterday (2012), Yesterday Origins (2016) et enfin plus récemment Blacksad : Under the Skin en 2019. Le titre est déjà disponible sur PC (Steam, GOG et Epic Games Store), et sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch le 27 septembre prochain.

***

Préparez-vous à une enquête des plus troublantes au cœur de l’esprit humain : la vérité est parfois pire que la folie…