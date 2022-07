Paris, le 21 juillet 2022 – Avis aux amis des animaux : le jeu My Universe – Pet Clinic Cats & Dogs – Panda Edition sortira cet automne sur Nintendo Switch dans une édition enrichie proposant du tout nouveau contenu comme de nouvelles missions, de nouvelles races de chats et chiens et un mystérieux nouveau patient amateur de pousses de bambou ! Ce contenu supplémentaire sera également disponible gratuitement pour tous les possesseurs du jeu (que ce soit sur Switch, PS4 ou PC/Mac) via une mise à jour. De plus, un bundle comprenant My Universe – Pets Edition (une nouvelle version physique pour Nintendo Switch intégrant les titres Pet Clinic Cats & Dogs et My Baby Chiens et Chats), ainsi qu’une adorable housse Switch à l’effigie d’un Shiba Inu, sera également disponible en France cet automne, en exclusivité chez Leclerc.

My Universe – Pet Clinic Cats & Dogs – Panda Edition proposera le contenu supplémentaire suivant :

De nouvelles missions à découvrir

Des graphismes retravaillés

De nouveaux traitements et mini-jeux pour aider vos patients à quatre pattes

2 nouvelles races de chiens et 2 nouvelles races de chats: Dalmatien, Border Collie, Abyssin et Devon Rex

Après avoir fini vos différentes missions, vous débloquerez un mystérieux patient qui aura besoin de votre avis d’expert…

Découvrez également le bundle inédit de My Universe – Pets Edition et d’une adorable housse de protection Switch à l’effigie d’un chien « Shiba Inu », qui sera disponible en exclusivité chez Leclerc !

Caractéristiques de Pet Clinic Cats & Dogs : Apprenez à maîtriser des dizaines de soins pour guérir les animaux: rayons X, bandages, stéthoscope, préparation de médicaments…

Accueillez les animaux et venez en aide à vos patients à quatre pattes.

Soyez à l’écoute des animaux et devenez le meilleur vétérinaire !

Agrandissez votre clinique et améliorez-la pour profiter des meilleurs instruments de soin.

Passez du temps avec les animaux et tissez un véritable lien avec eux Caractéristiques de My Baby Chiens et Chats : 20 adorables races de chiens et de chats parmi les plus populaires

Des mini-jeux pour jouer et prendre soin de votre animal

Emmenez votre animal se promener dans le parc et rencontrez d’autres animaux.

***

Pet Clinic Cats & Dogs et My Baby Chiens et Chats font partie de la gamme My Universe, aux côtés de titres comme My Baby, Maîtresse d’école, Fashion Boutique, Cooking Star Restaurant, Green Adventure – Bienvenue dans ma ferme, Interior Designer et Doctors & Nurses. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.