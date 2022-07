Paris, le 21 juillet 2022 – Microids est heureux de lever le voile sur les éditions physiques du jeu Horse Tales – La Vallée d’Émeraude dans un nouveau trailer . Développé par le studio Aesir Interactive, le jeu invitera les joueurs à plonger dans une aventure équestre en monde ouvert. Horse Tales – La Vallée d’Émeraude sortira en fin d’année sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC.

La Limited Edition comprend :

La version standard du jeu sur PS5, PS4 ou Nintendo Switch

sur PS5, PS4 ou Nintendo Switch Un patch brodé

3 cartes postales

Une planche de stickers

Un set de bonus numériques exclusifs : Un harnachement de chevalier Une race de cheval supplémentaire ‘Irish Cob’ 3 tenues exclusives Une coiffure unique pour votre avatar

:

De plus, les joueurs qui précommanderont le jeu auprès des revendeurs participants auront accès au Harnachement de Licorne , un contenu supplémentaire cosmétique inédit pour habiller votre cheval !

***

Les vacances chez votre tante s’avèrent très différentes de ce que vous vous imaginiez : le domaine familial, autrefois prestigieux, est tombé en ruines et vous vous retrouvez face à un défi de taille. Comment rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan ?

Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d’amitié avec eux. Rénovez la demeure familiale en améliorant, construisant et en personnalisant une grande variété de bâtiments, écuries et décorations. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes !