Lyon, FRANCE – Le 21 juillet 2022 – Bandai Namco Entertainment Inc. annonce aujourd’hui que DRAGON BALL: THE BREAKERS sortira le 14 octobre 2022. Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et sera compatible avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes physiques sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sont maintenant disponibles chez les revendeurs participants. Les précommandes numériques seront disponibles à une date ultérieure.

DRAGON BALL: THE BREAKERS sera disponible en trois éditions différentes :

L’Edition Standard sera disponible en téléchargement uniquement et contiendra le jeu ainsi que la « Transphère C-18 » avec la compétence « Coup de pied mural » et l’accessoire « Détecteur (Bleu) »

L’Edition Spéciale sera disponible en version physique et numérique, et contiendra le jeu ainsi que le Pack Edition Spéciale avec un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon (Jaune) ». Les personnes qui précommanderont cette édition auront aussi accès à la « Transphère C-18 » et au « Détecteur (Bleu) »

L’Edition Limitée sera disponible exclusivement sur le Store Bandai Namco. En plus du contenu de l’Edition Spéciale, l’Edition Limitée aura un Steelbook, trois autocollants des Méchants, la figurine Carapace de Cell ainsi que l’accessoire in-game « Potala (Verte) ». Cet accessoire est un bonus exclusif au Store Bandai Namco pour une durée limitée.

Prenant place dans l’univers de DRAGON BALL XENOVERSE, DRAGON BALL: THE BREAKERS met en scène une équipe de sept Survivants essayant d’échapper à un Méchant. Le Méchant, un des antagonistes majeurs de la franchise, devra user de ses pouvoir surpuissants et de ses transformations pour traquer et mettre KO les Survivants.

Les Survivants sont des civils tombés dans un « Flux Temporel » et piégés dans un lieu où le temps et l’espace sont sans dessus dessous. L’objectif principal des Survivants est de s’échapper du Flux Temporel en utilisant divers gadgets comme les Transphères, de précieux items contenant les âmes de Super Guerriers et donnant accès à des pouvoirs et capacités spéciales.

Dans cet environnement dangereux, les espoirs des Survivants sont tournés vers la Super Machine Temporelle, capable de les aider à s’échapper du Flux Temporel avant que leur ennemi ne devienne inarrêtable.

Un Closed Network Test se tiendra les 6 et 7 août et les joueurs pourront s’inscrire ici pour essayer d’obtenir un accès. Durant ce CNT, Freezer, le Méchant nouvellement annoncé, et Cell seront les deux Méchants jouables. Côté Survivants, les joueurs pourront choisir entre l’Avatar, Oolong Survivor Skin et Bulma Survivor Skin.

Le CNT sera accessible aux horaires suivants :

Samedi 6 août – de 04h00 à 08h00

Samedi 6 août – de 14h00 à 18h00

Samedi 6 août – de 20h00 à 00h00

Dimanche 7 août – de 4h00 à 8h00

Une Open Beta aura également lieu plus tard.