Konami Digital Entertainment B.V. a le plaisir d’annoncer que Duellistes Légendaires : Saison 3 est désormais disponible pour le JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! en Europe ainsi qu’en Océanie.

Duellistes Légendaires : Saison 3 rassemble des cartes pour les héros, les antagonistes, et les héros-devenus-antagonistes ! Incluant des cartes introduites dans Duellistes Légendaires : Destinée Immortelle et dans Duellistes Légendaires : Le Héros Magique, Duellistes Légendaires : Saison 3 est le set idéal pour les fans du Magicien Sombre, des HÉROS, des Synchroniques et plus encore.

Chaque boîte de Duellistes Légendaires : Saison 3 comprend 1 Secret Rare – une rareté qui n’était pas disponible dans Destinée Immortelle ni dans Le Héros Magique – ainsi que 6 Ultra Rares. Pour cette sortie, qui contient une double dose de Jaden, les Ultra Rares se parent des couleurs des dortoirs de la Duel Académie : 2 Ultra Rares rouges pour Slifer Red, 2 Ultra Rares bleues pour Obelisk Blue et 2 Ultra Rares standards pour Ra Yellow.

Bonus spécial, chaque boîte Duellistes Légendaires : Saison 3 renferme également un dé à collectionner à l’effigie des célèbres monstres ou symboles associés à Yugi, Jaden ou Yusei.

En complément, les Duellistes de France peuvent se rendre dans les magasins Micromania pour s’emparer d’éditions exclusives de Duellistes Légendaires : Saison 3, accompagnées d’un dé à collectionner spécial Magicien Sombre.

Chaque boîte Duellistes Légendaires : Saison 3 contient 1 Secret Rare, 6 Ultra Rares (2 Ultra Rares standards, 2 Ultra Rares rouges, 2 Ultra Rares bleues) et 30 cartes Communes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

À ce jour, le JCJ Yu-Gi-Oh! est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.