Londres, Royaume-Uni, le 25 juillet 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé l’Exposition en ligne – Illustrations du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. À partir du 10 août 2022, les fans pourront profiter du jeu de cartes à collectionner bien connu d’une façon inédite : l’accès à une galerie numérique d’illustrations couvrant plus de 26 années de Pokémon leur sera ouvert.

Cette galerie en ligne sera disponible en 10 langues, et les visiteurs pourront apprécier des gros plans de magnifiques illustrations de cartes du JCC Pokémon dans trois espaces :

En outre, l’illustrateur japonais Takumi Wada a créé trois illustrations de cartes du JCC Pokémon qui seront dévoilées une à une pour la première fois lors de l’Exposition en ligne – Illustrations du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, les 23 août, 7 septembre et 22 septembre 2022.

« Ça représente une grosse pression de dessiner des illustrations pour le (JCC) Pokémon à l’immense longévité, mais je suis honoré qu’on m’ait donné l’opportunité de représenter la vie et le monde des Pokémon », nous a confié M. Wada, connu pour avoir créé les graphismes des jeux pour Nintendo Wii et Nintendo Switch The Legend of Zelda: Skyward Sword, et des jeux pour Nintendo Wii U et Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild. « Si grâce à mes illustrations vous vous sentez un peu plus proches des Pokémon, j’en serai très heureux. »