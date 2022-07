Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $38.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Actraiser Renaissance – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $6.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Anthill – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atelier Firis DX – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $35.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Atelier Sophie DX – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Bad North: Jotun Edition – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Bridge Constructor Portal – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base avant promotion: $21.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Chocobo GP – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crown Trick – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dandara: Trials of Fear Edition – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base avant promotion: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base avant promotion: $12.49)

– Dungeon Encounters – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $31.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base avant promotion: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gal Gun 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Gal Gun Returns – $27.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Garden Story – $13.39 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Giga Wrecker Alt. – $8.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– GoNNER – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– GTA: The Trilogy – Definitive Edition – $39.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Hero-U: Rogue to Redemption – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Kingdom: New Lands – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMiX Cloud Version – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Kingdom Hearts III + ReMind (DLC) Cloud Version – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece – $62.99 (prix de base avant promotion: $89.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base avant promotion: $48.00)

– Life is Strange: True Colors – $39.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mega Man 11 – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Megaquarium – $9.83 (prix de base avant promotion: $24.59)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Mosaic – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Neon Abyss – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Octahedron: Transfixed Edition – $5.19 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Oh My Godheads: Party Edition – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Rain World – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Roguebook – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Rogue Lords – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base avant promotion: $28.99)

– SaGa Frontier Remastered – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Shing! – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slain: Back From Hell – $2.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slime Rancher – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Spelunker Party! – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base avant promotion: $20.99)

– Star Renegades – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Sword of the Necromancer – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Flame in the Flood – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.50 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Turing Test – $2.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Tools Up! – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Valfaris – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– West of Dead – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– World End Syndrome – $10.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yooka-Laylee – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)