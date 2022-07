Circus Electrique est un JDR où l’histoire, la stratégie et la gestion d’un cirque fusionnent pour former un jeu poignant– le tout dans un univers steampunk. Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du cirque peuvent sauver la ville.

Le T-RPG sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch le 6 Septembre 2022.

Circus Electrique, le cirque le plus populaire d’une Londres fictive, est également le nom d’un jeu combinant des mécaniques de JDR tactiques et une histoire riche et passionnante, le tout dans une ambiance steampunk. Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du Circus Electrique peuvent sauver la ville. La « plus grande campagne sur Terre » vous mettra dans la peau de ces individus talentueux dans des combats stratégiques au tour par tour. Des agents de police fous furieux, des marins britanniques agressifs, des femmes chics mais violentes, et bien d’autres archétypes de l’ère victorienne se mettront sur votre chemin. Le système de moral innovant de Circus Electrique, appelé « Dévotion », affecte les performances de vos artistes non seulement en combat, mais aussi pendant de vrais numéros de cirque réalisés malgré la crise entre deux expéditions héroïques dans six quartiers tentaculaires.

Combats de JDR électrisants

Testez les compétences des Hommes forts, des Cracheuses de feu, des Artistes de l’évasion, des Clowns, et de biens d’autres artistes de cirque incontournables, pour un total de 15 classes jouables, chacune disposant d’un riche panel d’options tactiques. Formez l’équipe d’artistes idéales pour combattre des ennemis déchaînés.

Le spectacle doit continuer malgré le chaos ! Faites renaître le cirque de ses cendres et recrutez les artistes les plus talentueux du monde. Les compétences de chacun, leur affinité, et leur Dévotion participeront au succès de chaque spectacle. Vous aurez besoin de chaque shilling pour la quête d’Amelia, mais aussi pour vous assurer que tout le monde soit heureux et payé.

Plongez-vous dans un monde passionnant où les affiches de cirque vintages, les stéréotypes victoriens et le charme intemporel du steampunk cohabitent à la perfection.