Asmodee Digital, l’éditeur de Catan sur Nintendo Switch, a annoncé une bien triste nouvelle sur Twitter.

Le 4 août 2022, le multijoueur en ligne de Catan sera désactivé. Selon Asmodee, c’est une conséquence directe de l’arrêt des serveurs de GameSparks. GameSparks est un service externe d’Amazon qui est essentiel pour le multijoueur en ligne de Catan. Bien que ce soit une énorme déception, il y a une petite bonne nouvelle. Tous ceux qui n’ont pas encore récupéré Catan sur Nintendo Switch vont pouvoir le faire à un prix plus avantageux. Asmodee va baisser le prix de 20€ à 15€ en raison de la perte du multijoueur en ligne. Bonne nouvelle donc si vous n’avez pas encore craqué sur cet opus.

On August 4, online multiplayer for CATAN on Nintendo Switch will be disabled, a direct consequence of GameSparks’ servers being shutdown. GameSparks is an external service by Amazon which is essential for the online multiplayer.

