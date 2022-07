Saint-Ouen, France – 27 Juillet 2022 : Fangamer, le développeur indépendant Glumberland et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée d’une édition physique Nintendo Switch pour Ooblets, le jeu mêlant agriculture, soin de créatures et batailles de danse.

Élevez des créatures mignonnes et farfelues depuis l’état de bourgeon dans cette simulation de vie fantastique. Récoltez de nouveaux partenaires, personnalisez les et faîtes les danser !

Cette édition physique arrive avec des goodies spéciaux pour les fans : une carte de la ville pour ne jamais se perdre, et des cartes postales pour faire découvrir à vos connaissances les lieux fantaisistes que vous découvrez dans l’univers d’Ooblets.

Ooblets sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch fin 2022.

