Barcelone, Espagne. 27 juillet 2022 – BlitWorks Games a le plaisir d’annoncer que Train Valley – Console Edition est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, au prix de 11,99 $/€. Découvrez la version ultime du premier volet de la série de jeux de gestion ferroviaire encensé par la critique et les joueurs et joueuses de Steam, et profitez des nombreuses mises à jour et optimisations déployées depuis son lancement sur PC. De la ruée vers l’or de 1849 jusqu’à la première mission spatiale à équipage, vous devrez faire face à une myriade de défis s’étalant sur les 200 dernières années d’histoire en Europe, en Amérique, au Japon et dans l’URSS. Cette édition inclut aussi le DLC Germany, qui débute avec la Première Guerre mondiale et vous emmène jusqu’à la chute du mur de Berlin et à l’aéroport moderne de Francfort.

« Train Valley a été une étape importante pour notre studio. D’abord parce que c’était notre premier jeu « sérieux » pour PC. Ensuite parce que nous nous sommes essayés à l’auto-édition sur Steam avec tout ce que cela impliquait : bandes-annonces, marketing, développement commercial, construction communautaire et un million d’autres petites choses » – Alexey Davidov (co-fondateur de Flazm)

Gérez l'augmentation du trafic en construisant des aiguillages, des voies d'évitement et des embranchements pour que plusieurs trains puissent circuler en même temps et sans retard.

Évitez les accidents en contrôlant les trains avec précision lors des moments cruciaux, à l'aide du bouton pause pour la planification (vous pouvez construire des voies ferrées et programmer les trains pendant la pause).

Jouez pendant 5 saisons : Europe (1830–1980), Amérique (1840–1960), URSS (1880–1980), Japon (1900–2020) et Allemagne (1830-2020).

Terminez le mode histoire avec des événements de la vie réelle tels que la ruée vers l'or de 1849, la construction du chemin de fer Florida Overseas, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, le lancement du premier vol spatial habité Vostok 1, la chute du mur de Berlin et bien plus encore.

Explorez le jeu dans différents modes de jeu: dans le mode histoire (5-10 minutes), dans le mode aléatoire (15-20 minutes – le niveau se présente et se développe différemment à chaque fois que vous le lancez) ou en régime de type sandbox (peut être activé à la fois pour le mode histoire et aléatoire. Il permet de jouer sans limites de temps et d'argent).

Découvrez 30 types de trains (des premières locomotives à vapeur aux trains à grande vitesse modernes, en conduisant 18 types de wagons) des wagons de passagers d'autrefois aux trémies et citernes et aux plateformes de chars et de canons à usage militaire.

dans le mode histoire (5-10 minutes), dans le mode aléatoire (15-20 minutes – le niveau se présente et se développe différemment à chaque fois que vous le lancez) ou en régime de type sandbox (peut être activé à la fois pour le mode histoire et aléatoire. Il permet de jouer sans limites de temps et d’argent). Découvrez 30 types de trains (des premières locomotives à vapeur aux trains à grande vitesse modernes, en conduisant 18 types de wagons) des wagons de passagers d’autrefois aux trémies et citernes et aux plateformes de chars et de canons à usage militaire.