Cette vidéo comprend une discussion avec le producteur principal Xavier Manzanares pour en savoir plus sur l’arrivée de Bowser dans l’action, sur quelques planètes que votre équipe explorera, Pristine Peaks et Beacon Beach, et sur l’utilisation de nouveaux pouvoirs et techniques Spark en combat.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope arrive sur Switch le 20 octobre 2022.