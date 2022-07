Une nouvelle vidéo de l’Hogwarts Legacy réserve une petite surprise aux fans de la maison Poufsouffle (il y en a, sisi je vous jure).

Sur la page Twitter officielle de Warner Bros. Games France, une vidéo de 30 secondes a été partagée. À première vue, il s’agit d’une séquence que nous avons tous vue, mais elle contient en fait un aperçu très bref et inédit de la salle commune des Poufsouffle. Bien sûr, cette brève séquence ne contient aucune révélation ou quoi que ce soit d’important, mais elle montre un peu plus ce que les fans attendent avec impatience, à savoir un monde des sorciers très détaillé et vivant.

Il est bientôt temps de fouler les pavés de Poudlard pour votre rentrée. #HogwartsLegacy : L’Héritage de Poudlard pic.twitter.com/0p6lPmKVMv — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) July 23, 2022

Une deuxième vidéo, beaucoup plus discrète, a également été diffusée. Cette vidéo nous donne un aperçu d’un lieu non divulgué ainsi qu’un extrait d’une musique envoûtante.