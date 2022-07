Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Amnesia: Later x Crowd – 6.9GB

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – 5.9GB

Temtem – 4.3GB

Gerda: A Flame in Winter – 4.4GB

Circus Electrique – 3.8GB

Amnesia: Memories – 3.7GB

Cleo – a pirate’s tale – 2.6GB

Foretales – 2.4GB

Lost in Play – 1.3GB

Promo Pack 2×1 – 1.0GB

Tee Time Golf – 892MB

Hindsight – 852MB

Cult of the Lamb – 789MB

Kokoro Clover Season 1 – 515MB

Book Quest – 498MB

Secrets of Magic 5: Back to School – 450MB

Kells – 326MB

Yars: Recharged – 319MB

Treehouse Riddle – 284MB

Japanese Escape Games The Retro House – 238MB

Gale of Windoria – 216MB

Back Again – 213MB

Pure Crosswords – the best Crossword Puzzle Word Game ever! – 177MB

Pretty Girls Four Kings Solitaire – 166MB

Game Type DX – 161MB

Roll The Cat – 158MB

QUByte Classics: Thunderbolt Collection by PIKO – 129MB

Zumba Garden – 70MB

Fightro – 65MB

RITE – 55MB

90” Soccer – 46MB