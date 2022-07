Dans le dernier volume de la série d’interviews « Ask the Developer » de Nintendo portant sur le développement de Xenoblade Chronicles 3, Genki Yokota, directeur et planificateur chez Nintendo EPD, s’est vu demander si la série Xenoblade Chronicles allait se terminer en tant que trilogie ou si elle allait continuer à l’avenir. Heureusement, il ne semble pas que nous ayons vu la fin de la franchise, car Yokoya a confirmé que « Oui, elle continuera », et il a ajouté qu’il voulait que la série continue « aussi longtemps que possible ». On dirait que Xenoblade Chronicles 4 est pratiquement inévitable, avec un éventuel 5 et 6 étant probable aussi.

Bien que cette nouvelle puisse sembler évidente au vu du succès de Xenoblade, une certaine confusion s’est installée lorsque les développeurs ont déclaré que Xenoblade Chronicles 3 était « l’aboutissement de la série », ce qui pourrait être interprété comme étant le dernier.