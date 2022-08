La sortie officielle en Asie d’Ace Angler : Fishing Spirts est prévue pour le 27 octobre 2022. Vous pouvez voir le premier trailer ci-dessus, qui confirme une sortie en anglais.

Il est probable que ce jeu sortira également sur les eShops nord-américains et européens, mais Bandai Namco n’a confirmé que la sortie ASIA pour le moment. Quoi qu’il en soit, cette version ASIA du jeu inclut le support de l’anglais, vous pouvez donc télécharger le jeu où que vous viviez et en profiter.

La suite du succès mondial, » Ace Angler : Nintendo Switch Version », qui est sorti en 2019 et s’est vendu à plus de 800 000 exemplaires dans le monde ; ce dernier titre de la série se déroule dans un parc d’attractions sur le thème de l’aquarium. Le parc contiendra cinq attractions différentes, et propose non seulement des jeux de pêche, mais aussi une grande variété d’autres jeux sur le thème des poissons, qui peuvent être joués seul ou avec des amis. Collectez des médailles dans chacune des attractions pour acquérir de nouveaux poissons, dans le but ultime de compléter le plus grand aquarium du monde.