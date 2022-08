Il sera disponible sur Switch le 8 septembre 2022, à la fois physiquement et numériquement.

La veille du White Day, la fête lors de laquelle on s’offre des cadeaux, Lee Hee-min se faufile dans son nouveau lycée, Yeondu High School, pour cacher une boîte de bonbons destinée à la fille de ses rêves. Mais une fois les grilles fermées, il se retrouve pris au piège et doit passer la nuit dans un bâtiment gardé par des concierges meurtriers et hanté par les âmes perturbées de défunts. Hee-min parviendra-t-il à ne pas se faire repérer tandis qu’il cherche des indices sur le passé secret de son lycée ? Ou est-ce que les horreurs qui errent dans ces couloirs effrayants lui ôteront la vie avant qu’il ait une chance de s’enfuir ? Sans aucune arme et avec des ressources très limitées, Hee-min n’a pas le droit à l’erreur dans ce jeu d’horreur classique coréen basé sur la furtivité et renfermant de nombreux secrets, toute une ramification d’histoires et de multiples fins.

• Jeu d’horreur classique pour la nouvelle génération – Version revisitée et contemporaine du célèbre jeu d’horreur et de survie coréen à la première personne de 2001, souvent considéré comme le jeu le plus effrayant jamais sorti. Tout nouveaux visuels et effets sonores, ajout du personnage jouable Yoo Ji-min, fantômes revus et fins spéciales.

• Gameplay riche en suspens basé sur le jeu du chat et de la souris – Explorez un vaste réseau de salles de classe et de couloirs à la lumière d’une bougie tout en évitant les concierges meurtriers qui patrouillent. Faites profil bas, éteignez les lumières et ne faites pas un bruit !

• Rencontres avec des fantômes terrifiants – Faites face à 20 fantômes uniques plus effrayants les uns que les autres. Collectionnez leurs histoires pour en apprendre davantage sur leur passé à glacer le sang et souvent tragique.

• Casse-têtes époustouflants – Récupérez des clés, élucidez des énigmes tortueuses et dépêchez-vous de sauver vos amis. Attention, les solutions changent à chaque partie !

• Mécaniques traditionnelles de jeu d’horreur et de survie – Gestion d’inventaire, points de sauvegarde basés sur les ressources, soins limités et événements de mort instantanée pour vous tenir en haleine !

• Fins multiples – Découvrez d’autres élèves piégés dans le lycée et interagissez avec eux grâce à une ramification d’options de dialogue. Vos actions et vos choix impacteront fortement l’histoire et vous conduiront à l’une des 10 fins possibles.

• Système d’horreur dynamique – Ajustez la difficulté du jeu pour vivre une tout autre expérience. Jouez en mode difficile ou cauchemardesque pour définir le temps imparti, augmenter les risques de sursauts et multiplier l’activité des fantômes prêts à surgir quand vous vous y attendez le moins.

• DLC de costumes bonus inclus – Plus de 30 costumes supplémentaires déverrouillés pour tous les personnages, allant d’uniformes alternatifs à des maillots de bain !