REDWOOD CITY, Calif. et MADRID, Espagne – 2 août 2022 – Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA) et LaLiga, un des leaders du divertissement footballistique, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat pluriannuel unique en son genre qui permettra aux deux parties d’offrir des expériences inédites aux fans de football du monde entier. À partir de la saison 2023/2024, le partenariat entre EA SPORTS FC™ et LaLiga comprendra les droits d’appellation de tous les noms des compétitions officielles de LaLiga, une refonte complète de LaLiga avec EA SPORTS comprenant tous les logos, graphismes, polices et autres éléments visuels, tout en offrant également une nouvelle intégration dans le jeu, des temps forts diffusés et des engagements communs pour soutenir les initiatives locales.​​

​Ce nouveau partenariat englobera les première et deuxième divisions de LaLiga (les meilleures compétitions de football professionnel d’Espagne), LaLiga Promises (le tournoi annuel des jeunes de la ligue) et eLaLiga.

« EA SPORTS FC s’engage à offrir des expériences les plus authentiques et les plus immersives du football mondial. Notre nouveau partenariat innovant avec LaLiga élève encore cette ambition et renforce la position des deux organisations d’être au centre de la culture du football », a déclaré David Jackson, vice-président de la marque, EA SPORTS FC. « La portée et l’ampleur de ce partenariat sont profondément excitantes, tout comme l’opportunité d’offrir des expériences incroyables aux fans au travers de l’innovation dans le jeu, via ce divertissement interactif mais également grâce aux initiatives locales. »

« EA SPORTS représente le summum des expériences de football interactives tandis que LaLiga est à l’avant-garde des compétitions de football via des expériences inégalées pour les fans », a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga. « Nous avons été des partenaires stratégiques avec EA SPORTS depuis des années, et cet accord est un engagement que nous prenons envers les fans de football à leur proposer un niveau d’innovation jamais égalé, une fusion entre les mondes virtuel et réel du football ».

Pendant des années, les fans ont pu découvrir une authenticité inégalée dans le jeu, en jouant avec leurs équipes, joueurs et stades préférés de LaLiga au sein de l’écosystème de football d’EA SPORTS. Avec ce partenariat, EA SPORTS et LaLiga vont approfondir leur collaboration. En plus du partenariat sur les droits d’appelation, les fans bénéficieront des avantages de la technologie et des améliorations du gameplay. LaLiga et EA SPORTS se sont engagés à soutenir des initiatives populaires pour améliorer l’expérience des fans, notamment en soutenant des projets visant à plus d’accessibilité, en modernisant les infrastructures, et bien d’autres initiatives

« Ce partenariat avec EA SPORTS est destiné à transformer véritablement la façon dont le football est pratiqué dans le monde entier », a déclaré Óscar Mayo, directeur général de LaLiga. « De plus, l’alliance démontre que LaLiga est une marque mondiale, preuve du succès de notre ligue à se connecter avec les fans de football du monde entier. »

« Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondial du football pour mieux rapprocher nos fans de leurs clubs, joueurs et compétitions préférés de LaLiga « , a déclaré Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. « Les contributions apportées par LaLiga à notre portefeuille EA SPORTS FC seront immenses, non seulement d’un point de vue visuel, mais également à travers des améliorations technologiques, brouillant davantage les frontières entre les mondes réel et virtuel du football. »

Plus de détails sur le partenariat seront partagés dans les mois à venir, avec des informations sur les produits EA SPORTS FC qui seront disponibles à l’été 2023.