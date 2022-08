■ Festival estival de Feh

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 2/9/2022 6:59(UTC)

Nous organisons un focus « Festival des héros ! » dans le cadre de l’événement « Fêtez l’été avec Feh » qui comprendra deux héros éminents ! C’est l’occasion idéale pour faire de puissants héros vos alliés !

Vous pouvez obtenir 10 tickets de première invocation pour ce focus « Festival des héros ! » en vous connectant une fois lors de l’événement qui aura lieu entre le 2/8/2022 7:00(UTC) et le 2/9/2022 6:59(UTC).

De plus, lorsqu’il y a un nouveau focus, vous n’avez pas besoin de dépenser d’orbes pour votre première invocation, ce qui signifie que vous pourrez obtenir un total de 11 invocations gratuites !

Notes :

・ Le festival des héros « Soutien de novice » ne sera pas mis à jour.

・ Vous recevrez un bourgeon éminent lors de la première invocation de chaque héros éminent. Vous ne recevrez pas d’autres bourgeons éminents si vous invoquez à nouveau le même héros éminent.

・ Le focus « Festival des héros ! » inclura l’avantage du passe Feh permettant aux joueurs ayant un abonnement actif au passe Feh de choisir un héros 5★ (Focus) à invoquer gratuitement après avoir invoqué des héros au moins 40 fois. Ils recevront également une pierre des cieux lorsqu’ils effectueront cette invocation.

■ Focus quotidiens

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 16/8/2022 6:59(UTC)

14 focus ayant eu lieu l’an dernier mettant à l’honneur certaines aptitudes font leur retour avec ces événements quotidiens !

Consultez la liste ci-dessous pour savoir quels héros et quelles aptitudes pourraient vous être utiles !

・ Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 3/8/2022 6:59(UTC)

Courroux

Byleth, Professeur habile

Shannan, Épéiste stellaire

Rinkah, Corps incandescent

・ Du 3/8/2022 7:00(UTC) au 4/8/2022 6:59(UTC)

Arc lunaire

Julian, Voleur sensible

Gatorie, Chevalier charmeur

Sue, Nomade de Sacae

・ Du 4/8/2022 7:00(UTC) au 5/8/2022 6:59(UTC)

Anti-double/Contre protégé

Corrin, Prince onirique

Lyon, Roi-démon

Mareeta, Victime des lames

・ Du 5/8/2022 7:00(UTC) au 6/8/2022 6:59(UTC)

Ralliement +

Midori, Médecin en herbe

Ophelia, Dramaturge

Lugh, Enfant de l’anima

・ Du 6/8/2022 7:00(UTC) au 7/8/2022 6:59(UTC)

Brèche

Annette, Élève zélée

Miranda, Princesse entêtée

Larum, Joyeuse ballerine

・ Du 7/8/2022 7:00(UTC) au 8/8/2022 6:59(UTC)

Feu de joie

Mamori, Idole Microwavin’

Melady, Chevalier écarlate

Owain, Vengeur

・ Du 8/8/2022 7:00(UTC) au 9/8/2022 6:59(UTC)

Entraide stimulant

Kris, Héros inconnu

Lilith, Fille astrale

Sara, Dame de Loptr

・ Du 9/8/2022 7:00(UTC) au 10/8/2022 6:59(UTC)

Troupe

Phina, Danseuse errante

Eyvel, Régente de Fiana

Anna, Vendeuse mystère

・ Du 10/8/2022 7:00(UTC) au 11/8/2022 6:59(UTC)

Solo

Melady, Chevalier écarlate

Duessel, L’Obsidienne

Julia, Cœur volé

・ Du 11/8/2022 7:00(UTC) au 12/8/2022 6:59(UTC)

Furie

Byleth, Professeur habile

Kris, Héroïne méconnue

Asbel, Vent frais

・ Du 12/8/2022 7:00(UTC) au 13/8/2022 6:59(UTC)

Bride

Erinys, Chevalier sérieux

Farina, Grande aile

Jill, Ch. dragon féroce

・ Du 13/8/2022 7:00(UTC) au 14/8/2022 6:59(UTC)

Iceberg

Guinivere, Princesse de Biran

Kiria, Diva impassible

Fiora, Guerrière du ciel

・ Du 14/8/2022 7:00(UTC) au 15/8/2022 6:59(UTC)

Ralliement

Palla, Douce sœur aînée

Ronan, Habitant d’Iz

Lugh, Enfant de l’anima

・ Du 15/8/2022 7:00(UTC) au 16/8/2022 6:59(UTC)

Duel

Azelle, Flamme juvénile

Erinys, Chevalier sérieux

Pent, Général magicien

■ Cartes à récompense

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 15/8/2022 6:59(UTC)

Les 40 héros choisis durant l’événement « Un héros émerge 2022 » ayant eu lieu en février de cette année sont disponibles dans les cartes spéciales ! Ces cartes à récompense seront disponibles une fois par jour pour une durée de dix jours. Elles proposeront toutes un mode Normal et Difficile. Vous pouvez obtenir jusqu’à 20 orbes en les terminant dans les deux niveaux de difficulté !

Note : chaque carte à récompense sera disponible pendant quatre jours.

■ Bonus de connexion « Fêtez l’été avec Feh »

Vous pouvez obtenir des dracofleurs, des pièces sacrées et des graals héroïques en vous connectant pendant l’événement !

・ Bonus #1 : du 2/8/2022 7:00(UTC) au 16/8/2022 6:59(UTC)

Vous pourrez obtenir ce bonus une fois par jour et jusqu’à 10 fois pendant l’événement. Cela signifie que vous pourrez obtenir un total de 550 graals héroïques !

・ Bonus #2 : du 2/8/2022 7:00(UTC) au 16/8/2022 6:59(UTC)

Vous pouvez obtenir jusqu’à 110 dracofleurs de chaque type, 555 parchemins divins : partie 3 et 55 pièces sacrées en vous connectant chaque jour !

Notes :

・ Ces bonus de connexion peuvent être récupérés jusqu’à 10 fois pendant les événements.

■ Quêtes « Fêtez l’été avec Feh »

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 2/9/2022 6:59(UTC)

Des quêtes dans lesquelles vous devez vaincre des ennemis avec des héros d’un certain type sont disponibles ! Vous pouvez gagner jusqu’à 2 orbes, 1 âme d’éveil et 120 parchemins divins : éphémère 7 en les terminant !

■ Retour des grandes batailles et quêtes associées

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 16/8/2022 6:59(UTC)

Sept grandes batailles ayant eu lieu jusqu’à présent et des quêtes associées reviennent pendant deux jours chacune !

Même si vous avez déjà remporté ces batailles précédemment, vous pouvez à nouveau faire de 7 héros 5★ vos alliés en terminant des quêtes, alors ne passez pas à côté de cela !

Note : les grandes batailles de retour sont accessibles depuis les cartes spéciales.

Date Bataille À partir du 2/8/2022 7:00(UTC) Yen’fay, Lame de légende À partir du 4/8/2022 7:00(UTC) Riev, Béryl rouge sang À partir du 6/8/2022 7:00(UTC) Gonzalez, Bandit bienveillant À partir du 8/8/2022 7:00(UTC) Salem, Sage obscur À partir du 10/8/2022 7:00(UTC) Hilda, Reine de Friege À partir du 12/8/2022 7:00(UTC) Muarim, Instinct primaire À partir du 14/8/2022 7:00(UTC) Limstella, Création vivante

■ Quêtes de Raid céleste

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 2/9/2022 6:59(UTC)

Vous pouvez gagner 500 pierres d’éther et pierres d’éther spéciales en terminant ces quêtes ! Les pierres d’éther spéciales peuvent être échangées contre la pierre invocastivale, qui n’est disponible que pour une durée limitée. Cette structure à durée limitée peut également être placée dans votre centre d’éther !

Notes :

・ La pierre invocastivale peut être placée dans le centre d’éther une fois construite dans la citadelle.

・ Une fois la campagne terminée, toutes les pierres d’éther d’été seront perdues.

■ Des packs d’orbes sont disponibles

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 2/9/2022 6:59(UTC)

À l’occasion de l’événement « Fêtez l’été avec Feh », quatre packs différents vont être proposés dans le menu « Achats » ! Les packs contiennent des orbes, des héros 5★ ou encore des dracofleurs !

■ Pack d’orbes Fêtez l’été avec Feh

25 orbes (12 + 13 en bonus)

Note : cette offre est limitée à deux fois par joueur.

■ Pack Duma mythique

33 orbes (27 + 6 en bonus) + bonus

Bonus :

・ Un exemplaire du héros 5★ Duma, Dieu de la force

・ Une bénédiction de l’anima

Note : cette offre est limitée à deux fois par joueur.

■ Pack d’orbes dracofleur

53 orbes (40 + 13 en bonus) + 45 dracofleurs (I), 45 dracofleurs (V), 45 dracofleurs (A) et 45 dracofleurs (C)

Note : cette offre est limitée à quatre fois par joueur.

■ Pack d’orbes amour débordant

77 orbes (60 + 17 en bonus) + l’héroïne 5★ Henriette, Amour abondant et 10 fruits d’attribut

Note : cette offre est limitée à deux fois par joueur.

Vous pouvez consulter les offres dans le menu « Achats ».

Notes :

・ Les objets bonus peuvent être récupérés depuis votre liste de cadeaux après l’achat.

・ Parmi les orbes du pack Fêtez l’été avec Feh, 13 seront distribués via la liste de cadeaux.

■ Événements « EXP et PA doublés »

Du 2/8/2022 7:00(UTC) au 5/8/2022 6:59(UTC) et du 8/8/2022 7:00(UTC) au 12/8/2022 6:59(UTC)

Gagnez deux fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre vos héros plus puissants !

■ Événements « EXP et PA quintuplés »

Du 5/8/2022 7:00(UTC) au 8/8/2022 6:59(UTC) et du 12/8/2022 7:00(UTC) au 15/8/2022 6:59(UTC)

Gagnez cinq fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! C’est l’occasion idéale pour rendre vos héros plus puissants et pour leur apprendre des aptitudes !