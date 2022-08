LA bonne nouvelle, c’est qu’on apprend que Super Bullet Break va sortir en version physique. La mauvaise nouvelle pour ceux qui prévoyaient de se procurer une copie physique de Super Bullet Break la semaine prochaine : PQube a annoncé que toutes les versions physiques du jeu ont été reportées au 2 septembre, en Europe comme en Amérique du Nord.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce retard est dû à des problèmes de fabrication (pas vraiment une surprise étant donné la situation économique actuelle dans le monde). D’autres éditeurs ont été touchés par des problèmes similaires ces derniers mois, notamment Numskull (avec la sortie européenne de AI : The Somnium Files – Niravana Initiative). Super Bullet Break (Switch) sort sur le Nintendo eShop le 12 août dans le monde entier, et au détail le 2 septembre en Europe et en Amérique du Nord.

#SuperBulletBreak Update:

Due to unfortunate manufacturing issues, all physical editions for Super Bullet Break have been delayed until September 2nd, 2022.

We apologies for any disappointment this may cause, physical pre-orders will remain valid.

— PQube (@PQubeGames) August 2, 2022