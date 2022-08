Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.8.0.

■ Ajout d’un nouvel événement : Mondes connectés

Un nouvel événement intitulé « Mondes connectés » sera bientôt disponible et vous devrez coopérer avec des amis pour réussir ! Entrez dans des mondes qui ont été barricadés par Embla et libérez-les grâce à la force de vos liens en coopérant avec des héros venus d’autres mondes !

Dans ce nouveau mode de jeu, des portails du dieu Askr sont répartis à travers les différents niveaux, appelés barricades. Lorsqu’un héros termine son action sur un de ces portails, vous pourrez l’échanger contre le héros d’un autre joueur qui prendra sa place sur le champ de bataille.

Le héros qui est échangé avec le vôtre peut agir immédiatement ! Utilisez ces portails pour exploiter au mieux vos avantages lors de votre progression dans les batailles qui vous attendent.

Il ne s’agit pas seulement d’emprunter la force des autres joueurs. Vous pouvez également déployer vos héros pour aider les autres. Envoyez des héros qui vous rendent fiers pour soutenir les efforts des autres et libérez autant de mondes que possible !

Vous pouvez obtenir des orbes et des dracofleurs en jouant une fois par jour ! En plus de cela, lorsque vous terminez un niveau pour la première fois, vous obtiendrez des récompenses telles que des dracofleurs, des parchemins divins : éphémère, des orbes, et bien plus encore !

Le lancement du premier événement « Mondes connectés » est prévu le 12/8/2022 7:00(UTC).

Vous trouverez plus de détails et d’astuces dans les notifications précédant le lancement de l’événement.

Vous pouvez voir un aperçu de comment se déroule cet événement dans la vidéo de la chaîne Feh disponible depuis peu, intitulée « Feh Channel (Aug. 1, 2022) ». Nous espérons que vous y jetterez un œil !

■ Mises à jour de focus

Comme annoncé dans la vidéo de la chaîne Feh intitulée Feh Channel (Aug. 1, 2022), nous allons mettre à jour certains focus.

○ Des héros légendaires et mythiques seront ajoutés dans des focus « Remix héros légendaires et mythiques ».

Six héros légendaires et mythiques apparaîtront à nouveau dans des focus « Remix héros légendaires et mythiques ». Les six héros légendaires et mythiques qui seront ajoutés n’apparaîtront pas dans les focus de héros légendaires ou mythiques ordinaires.

Consultez la notification intitulée Remix héros légendaires et mythiques pour plus de détails.

○ Des héros seront ajoutés dans des focus « Retour hebdomadaire ».

Un total de 25 héros 5★ supplémentaires seront ajoutés à la liste de héros qui apparaissent dans des retours hebdomadaires, et ils apparaîtront également dans la catégorie Taux spécial 4★ dans d’autres focus.

Consultez la notification intitulée Calendrier des focus « Retour hebdomadaire » pour plus de détails.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros légendaire et une héroïne mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Alm, Saint-Roi, et Naga, Déesse dragon, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Éclair lunaire II

Délai : 2

Ignore 20 % de la Déf/Rés de la cible pendant le combat. Augmente les dégâts à hauteur de 20 % de la Vit de l’unité. Désactive les effets des aptitudes (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・Aptitude C

Influx temporel 3

En début de tour, si le compteur d’aptitude spéciale est au maximum, compteur -1.

Non compatible :

・Aptitude B

Plongeon 3

Si PV de l’unité et de l’ennemi ≥ 80 % au début du combat et que l’unité initie le combat, l’unité peut effectuer une double frappe avant que l’ennemi ne riposte.

Non compatible :

・Aptitude C

Croc divin +

En début de tour, rend les alliés adjacents efficaces contre les dragons pendant un tour. En début de tour, si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Vit +6 et l’effet suivant à l’unité et aux alliés à 2 cases ou moins pendant un tour : « si l’unité initie le combat, l’unité effectue une double frappe ». Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Alm, Saint-Roi, et Naga, Déesse dragon, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de l’arène

○ Ajout de cartes

Nous allons ajouter de nouvelles cartes pour la saison débutant le 9/8/2022 7:00(UTC).

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.8.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 8 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 8 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/9/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 8 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.8.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 7 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.8.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, le héros suivant pourra obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Lame nomade

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Rutger, Épéiste solitaire

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Croc d’Ulfhedin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Keaton, Phénomène lupin

Onde océanique

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Laegjarn, Soleil brûlant

Souffle divin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Naga, Déesse dragon

Freikugel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hilda, Jeune fille oisive

Arc lunaire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Alm, Saint-Roi

Croc du lion

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Caineghis, Roi de Gallia

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 200.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 16/8/2022 7:00(UTC).

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

・ Intrépide

Au début des tours 2 à 5, confère compteur -1 par attaque au capitaine et aux alliés à 2 cases ou moins du capitaine pendant un tour et inflige 【Négation】(compteur +1 par attaque) aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale que le capitaine jusqu’à la fin de leur phase.

【Négation】

Compteur +1 par attaque pour la cible pendant le combat jusqu’à la fin de sa phase. (S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique.)

Note : cette nouvelle aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 16/8/2022 7:00(UTC).

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Piège maudit : niveau 6

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « État d’urgence » de Fire Emblem: The Binding Blade, et « Détente au sauna » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Limstella, Création vivante

・ Elincia, Reine marine

■ Autres modifications

○ Correction d’une erreur entraînant le mauvais affichage de certaines armes quand Ishtar, Déesse de l’éclair, porte sa tenue resplendissante. Avant la correction, quand Ishtar, Déesse de l’éclair, apparaît dans sa tenue resplendissante et est équipée d’une arme autre qu’un tome, l’arme apparaît sous la forme d’un tome rose. Après la correction, chaque arme sera affichée avec le graphique qui lui correspond. (Veuillez noter que l’affichage n’a aucun impact sur les effets de l’arme.)

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.