Nintendo a indiqué qu’elle avait du mal à créer suffisamment de console en raison de la pénurie de composants semi-conducteurs, ce qui a eu un impact sur les résultats de l’entreprise. Cela est dû au fait qu’il y a moins de matériel à vendre et que le coût des composants semi-conducteurs augmente. Cela dit, Nintendo pense que la situation devrait s’améliorer dans le courant de l’année.

En raison de retards dans l’approvisionnement de composants tels que les semi-conducteurs cette année, nous n’avons pas été en mesure de mener la production comme prévu. Cependant, nous nous attendons à ce que l’approvisionnement s’améliore progressivement à partir de la fin de l’été jusqu’à l’automne, ce qui nous donnera des perspectives plus claires concernant la production pour le reste de l’année civile. En vue des fêtes de fin d’année, nous exploiterons les moyens d’expédition appropriés et nous nous efforcerons de livrer autant de consoles Nintendo Switch que possible aux consommateurs de toutes les régions.