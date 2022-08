Avez-vous déjà osé toucher une œuvre d’art ? Dans cette aventure narrative ponctuée de plus de 160 puzzles relaxants, vous découvrirez les secrets qui se cachent derrière d’emblématiques peintures abstraites. Un voyage vers les origines de l’art moderne, accompagné d’une apaisante bande-son jazzy.

L’éditeur de niche Nakana.io a publié aujourd’hui une démo jouable de Please, Touch The Artwork sur Nintendo Switch – entièrement conçu et développé par un Belge, Thomas Waterzooi. Prévu pour sortir sur l’eShop le 3 septembre 2022, ce jeu a déjà obtenu de nombreuses récompenses pour son mélange innovant d’art moderne, de mécanique de puzzle et de narration poétique.

3 uniques jeux complets, chacun basé sur une différente œuvre d’art emblématique. Le premier jeu raconte l’histoire de l’origine de l’art abstrait pur. Il s’agit d’un jeu de réflexion où, à partir d’un toile, vous ajouterez couleurs et lignes pour recréer des tableaux.

Le deuxième jeu est consacré à Boogie & Woogie, deux carrés qui ne demandent qu’à être ensemble. Mais un monde en pleine expansion rend la chose de plus en plus difficile. Vous aiderez Woogie à rejoindre Boogie en découvrant comment les obstacles influencent le parcours de Woogie.

Dans le troisième jeu, vous déménagerez dans la grande ville et serez submergé par des émotions contradictoires. Vous devrez vous frayer un chemin dans la folie de New York City tout en rassemblant des lettres pour former un poème.

Vous visitez l’exposition de T. Waterzooi, un artiste numérique d’avant-garde et contemporain de Piet Mondrian (cofondateur du mouvement artistique Le Style, 1917). Alors que Mondrian prône l’abstraction pure, Waterzooi découvre par hasard un monde interactif derrière les toiles de Mondrian. Cependant, les gens pensaient que son travail était trop progressiste, et Waterzooi n’a jamais été accepté dans la communauté artistique. Aujourd’hui, 200 ans plus tard, il l’est enfin. Le titre fait référence aux affiches dans les musées vous demandant de ne pas toucher les œuvres d’art. Dans ce jeu, vous le pouvez enfin !

Puzzles esthétiques élégants Basé sur des styles d’art célèbres. Chaque puzzle est basé sur un style d’art ou un tableau différent.

(3 tableaux avec un jeu unique par tableau). Plus de 150 niveaux Niveaux générés de manière procédurale pour la rejouabilité et l’unicité.

Accessible Contrôles simples (tapoter/toucher/cliquer avec un doigt). Convient aux personnes âgées de 12 à 99 ans. Aucune expérience ou compétence préalable n’est requise.

Relaxant Casse-tête zen et sans stress Entraînement cérébral subtil Une bande-son jazzy qui complète le style artistique.

Educatif Apprenez à connaître l’histoire des premiers artistes modernes. Contient des citations d’artistes Déverrouillez des parties de l’histoire au fur et à mesure de votre progression.