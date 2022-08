Varsovie, Pologne – 3 août 2022 — South of the Circle, le dernier joyau du portfolio d’édition réalisé par 11 bit studios, est disponible dès aujourd’hui sur PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, et PlayStation 4 au prix de 12,99€. Des promotions de lancement seront proposées sur l’ensemble des plateformes.

South of the Circle raconte une histoire passionnante qui s’articule autour de choix et de promesses, animée avec passion par un casting vocal exceptionnel. Ce jeu d’aventure, qui dépeint les réalités de la guerre froide peu après la signature du traité sur l’Antarctique, a été conçu par l’équipe State of Play, lauréate du BAFTA.

« J’étais fasciné par la beauté surréaliste de l’Antarctique, en particulier dans les années 60, en raison de la faible technologie qui existait à l’époque », déclare Luke Whittaker, directeur créatif du jeu. « Nous avions un ami de la famille qui était là-bas à l’époque. Toutes ses photos étaient incroyablement inspirantes. Il pouvait nous raconter toutes ces histoires et certaines ont même été intégrées au jeu. Nous avons analysé ce qui arrive à une personne lorsqu’elle est éloignée de toutes les structures de leur quotidien. Que devenons-nous lorsque nous sommes séparés de toutes les institutions politiques et sociales ? C’était un excellent moyen d’explorer l’esprit d’une personne, car lorsque vous êtes dans un tel environnement, qu’avez-vous d’autre ?”

Les joueurs exploreront l’esprit de Peter, un professeur d’université de Cambridge, qui se remémore son passé alors qu’il erre dans un paysage enneigé après un crash d’avion. Pendant l’aventure, il réalisera comment les pouvoirs politiques ont influencé sa vie et celle de son amoureuse Clara, et comment il perçoit son chemin et les promesses faites en cours de route. Le casting de South of the Circle inclut Anton Lesser (Game of Thrones, Star Wars: Andor), Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman in White), Richard Goulding (The Crown), Adrian Rawlins (Chernobyl), et Michael Fox (Downton Abbey).