Xenoblade Chronicles 3 a été le jeu vidéo en boîte le plus vendu au Royaume-Uni la semaine dernière, selon la société GfK.

Le jeu a battu de très peu Xenoblade Chronicles 2 pour devenir le plus grand lancement de la série, selon les données communiquées par le patron de GfK, Dorian Bloch, à GamesIndustry.biz.

Xenoblade Chronicles 3 a battu son prédécesseur d’une poignée d’unités seulement en termes de ventes physiques de la première semaine. En fait, les trois jeux Xenoblade sur la Nintendo Switch ont vendu à peu près le même nombre d’unités au lancement, avec Xenoblade Chronicles : Definitive Edition s’est classé troisième au lancement. En termes de revenus, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition et Xenoblade Chronicles 2 ont généré plus d’argent au cours de leurs premières semaines que Xenoblade Chronicles 3. L’édition spéciale du nouveau jeu n’était malheureusement pas prête pour le lancement, ce qui aurait entraîné un prix plus élevé. La série est bien considérée dans le monde, mais elle reste une franchise de niche au Royaume-Uni. Xenoblade Chronicles 3 est le cinquième plus gros lancement de jeux Switch de l’année au Royaume-Uni, derrière Pokémon Legends : Arceus, Nintendo Switch Sports, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga et Kirby and The Forgotten Land. Mais il s’est vendu davantage au cours de sa première semaine que Mario Strikers : Battle League Football. Il s’agit uniquement de données physiques en boîte.

Autre nouveauté dans le classement cette semaine : Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge à la huitième place. Publiée par Merge Games, la version en boîte s’est le mieux vendue sur Nintendo Switch, représentant 67% des ventes. Enfin, Digimon Survive se classe à la dixième place. La nouveauté de la semaine dernière, Live A Live pour Nintendo Switch, tombe de la n°6 à la n°23 après une chute de 64% des ventes d’une semaine sur l’autre.

Voici le GfK UK Boxed Top Ten pour la semaine se terminant le 30 juillet :

Last Week This Week Title New Entry 1 Xenoblade Chronicles 3 1 2 Horizon: Forbidden West 3 3 Lego Star Wars: The Skywalker Saga 2 4 Nintendo Switch Sports 4 5 Mario Kart 8: Deluxe 5 6 F1 22 7 7 Minecraft (Switch) New Entry 8 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 8 9 Animal Crossing: New Horizons New Entry 10 Digimon Survive