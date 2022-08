Nantes, France, 4 août 2022 – Connaissez-vous l’histoire de Foretales ? On dit que le développeur indépendant Alkemi, en partenariat avec Dear Villagers, a mis au point une toute nouvelle manière de raconter une histoire interactive… avec des cartes ! Dans Foretales, la narration et l’expérimentation se mêlent à des mécaniques de jeu de cartes pour créer un tout nouveau type de jeu de cartes où ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous !

Notre histoire commence il y a fort longtemps dans un royaume, où un voleur aviaire Volepain et son ami ont été chargés de dérober une lyre magique. Ils ont réussi à déjouer les gardes avec un as dans leur manche. Et par « as » je veux dire un peu de sable provenant de leurs poches. Le fait est que ça a marché et que nos héros ont pu s’emparer de la lyre sans se faire repérer. Malheureusement, à peine ont-ils mis la main sur la lyre que Volepain a commencé à avoir des visions terrifiantes de la fin du monde !

Pour combattre cette prophétie catastrophique, Volepain savait qu’il devait réunir une équipe d’héros prêts à tout pour l’aider dans sa quête. Ses alliés potentiels comprenaient l’archer tigre Léo, le gorille Karst, l’éléphant Isabeau et le perroquet Pattenbois, entre autres alliés excentriques. Il savait que chaque membre du groupe avait ses propres forces et faiblesses qu’il faudrait déployer stratégiquement pour réussir dans leur quête.

Bien sûr, Volepain et ses amis ont besoin de votre aide pour les guider dans leur périple. Choisissez d’aborder un scénario en utilisant la furtivité, en créant une ruse, en faisant un échange ou en vous engageant dans de bonnes vieilles bagarres. Si vous jouez bien vos cartes, Volepain et son escouade hétéroclite pourraient éviter un terrible destin !

C’est maintenant à vous de forger votre propre destin dans cette quête périlleuse, lorsque Foretales arrivera sur Nintendo Switch et Steam le 15 septembre.

Nos aventuriers les plus audacieux peuvent adoucir la situation en versant quelques pièces supplémentaires – 23,99 € – pour l’édition Deluxe, qui contient la bande-son originale de Foretales et un livre d’art numérique.

« Foretales ne ressemble à rien d’autre sur le marché, les cartes sont non seulement utiliser pour combattre et faire du troc, mais aussi pour dicter des choix importants de l’histoire, comme où aller, comment infiltrer une forteresse ennemie, et qui recruter », a déclaré Alain Puget, fondateur d’Alkemi. « Foretales est plus qu’un jeu de cartes, c’est une aventure ! Et nous sommes impatients de la partager avec vous tous lors de son lancement le 15 septembre ! ». « Chez Dear Villagers, nous cherchons à faire vivre aux gens des expériences uniques, et Foretales en est la parfaite incarnation « , a déclaré Guillaume Jamet, responsable de l’édition chez Dear Villagers. « C’est plus qu’un JCC, c’est une aventure tentaculaire qui se joue sur table ! Sa fantaisie est renforcée par la bande-son du légendaire compositeur Christophe Héral et par le narrateur Travis Willingham, un acteur chevronné qui offre ses talents vocaux estimés. Foretales a de la liberté, du choix et du charme à revendre ! » Foretales raconte l’histoire d’un monde qui s’effondre, condamné par une sombre prophétie., ,Dans le rôle de Volepain, voleur aviaire à son temps perdu, vous devrez constituer votre équipe en