Koch Media GmbH annonce qu’à partir d’aujourd’hui toutes les entreprises Koch Media à travers le monde sont renommées PLAION. Ce nouveau nom s’accompagne d’une refonte complète de l’image de marque de la société.

Klemens Kundratitz, co-fondateur et PDG de PLAION déclare : « Au cours des 28 dernières années, nous avons bâti une entreprise forte dans laquelle nous nous sommes associés avec de nombreux acteurs incontournables de l’industrie. En rejoignant le groupe Embracer en 2018, notre croissance s’est accélérée et nous ne cessons de continuer à nous diversifier. Afin de refléter l’évolution de notre entreprise, en terme de contenu mais également de situation géographique puisque nous nous étendons à travers le monde, nous avons choisi ce nouveau nom afin qu’il incarne parfaitement qui nous sommes et le chemin que nous avons entrepris ».

Parallèlement, le nouveau logo est révélé. Il représente le bouton interactif « Play », ainsi que la lettre « P », illustrant la première lettre de ce nouveau nom. On peut également y voir un ruban, symbole de connexion et de lien que nous entretenons en tant que PLAION, leader dans l’écosystème du divertissement numérique.

« Notre nouveau nom nous permet de tirer parti de notre histoire riche en tant que partenaire d’édition, mais aussi de notre remarquable réseau international en constante évolution, composé de studios de développement et de personnes créatives. Tout cela afin de continuer à offrir un service de haute qualité à nos partenaires, de mettre en lumière notre ambition en tant qu’acteur mondial dans l’industrie du divertissement, mais aussi de nous réinventer. Notre souhait est de pouvoir inspirer nos équipes et partenaires, afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel ».

Chez PLAION, notre mission est d’offrir des expériences de divertissement uniques et de créer des échanges constructifs avec nos clients, les connecter comme ils l’entendent à notre contenu.

« Notre industrie est incroyablement dynamique, les attentes des consommateurs et de nos partenaires sont en perpétuelle évolution, il est ainsi primordial de le reconnaître. Nous nous appuyons sur notre fondation solide, tout en embrassant le changement qui nous apportera quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. En tant que PLAION, nous tenons compte de nos années de succès, tout en œuvrant pour plus, beaucoup plus. PLAION est une promesse, celle de proposer des expériences incomparables à nos consommateurs. Je suis heureux et fier de continuer notre aventure en tant que PLAION », conclut Klemens Kundratitz.