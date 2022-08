​Cette nouvelle aventure se déroule dans la région de Paldea, dont les vastes paysages sont parsemés de lacs, de terres arides, et de chaînes de montagnes périlleuses aux sommets vertigineux. À Paldea, les êtres humains et les Pokémon vivent en harmonie dans des lieux variés, allant d’un village agricole aux récoltes abondantes à une ville portuaire disposant d’un marché animé. Beaucoup de Pokémon vivent aussi dans les cimes des arbres, les rivières et toutes sortes d’environnements sauvages.

Si vous avez l’intention de vous procurer Pokemon Ecarlate et/ou Violet en version numérique, la liste des pages officielles de Nintendo pour les deux versions indique désormais la taille des fichiers. Selon Nintendo, chaque version pèsera 10 Go. Donc, si vous prévoyez d’obtenir Pokemon Scarlet et Violet en version numérique, vous aurez besoin de 20 Go d’espace libre pour le faire.

Au cœur de Paldea se situe la plus grande ville de la région : Mesaledo. C’est là que les joueurs et joueuses rejoindront l’Académie Orange ou l’Académie Raisin. Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le nom de l’académie, son emblème, les uniformes ainsi que d’autres détails diffèrent selon la version du jeu.

Le Pokédex sera accessible via une application du Motismart. La totalité de la Carte de la région de Paldea sera elle aussi disponible en application, et la position des joueurs et joueuses y sera affichée. D’autres informations seront également fournies, comme l’emplacement des villes proches, des Centres Pokémon et des Pokémon sauvages.

La Téracristallisation

​Il s’agit d’un phénomène unique à la région de Paldea qui rend les Pokémon étincelants et scintillants comme des pierres précieuses. Lorsqu’un Pokémon se téracristallise, un Joyau Téracristal apparaît sur sa tête à la manière d’une couronne, et son corps brille comme une gemme.

Tous les Pokémon peuvent utiliser la Téracristallisation à Paldea, et ainsi obtenir un pouvoir spécial. Ce pouvoir améliore les stratégies de combat en augmentant la puissance des capacités dont le type correspond au type Téracristal du Pokémon transformé. Il existe 18 types en tout, ce qui signifie qu’il existe d’innombrables combinaisons de Pokémon et de types Téracristal.

La Téracristallisation n’est utilisable qu’une seule fois par combat, et la transformation prend fin au terme de celui-ci. Un Orbe Téracristal est nécessaire pour téracristalliser un Pokémon, et il faut ensuite le recharger pour pouvoir l’utiliser à nouveau. Il suffit pour cela de toucher des cristaux débordants d’énergie Téracristal ou de se rendre dans un Centre Pokémon.