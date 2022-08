HARVESTELLA, le RPG de simulation de vie qui sortira le 4 novembre sur Nintendo Switch et Steam !

Nous vous avons donné un aperçu du jeu, mettant en avant ses nombreuses profondeurs, de l’agriculture, l’artisanat et la socialisation aux combats rapides et stratégiques :

Malgré tout, nous savons que vous voulez en savoir plus, alors nous avons pensé vous donner un nouveau regard sur le jeu.

Nous vous dévoilons l’une des villes les plus belles du jeu et l’un de ses habitants clés, nous vous présentons certaines des cultures saisonnières que vous pouvez cultiver, un nouveau métier pour affronter les monstres et bien plus encore !

Mais avant cela, récapitulons brièvement pour ceux qui ont manqué l’annonce initiale : qu’est-ce que HARVESTELLA ?

Ce nouveau jeu est un RPG de simulation de vie qui vous permet de profiter de la vie quotidienne, de la socialisation et de l’aventure.

Dans la vie quotidienne, vous pouvez passer une journée relaxante à cultiver, pêcher ou élever du bétail, avant de vous rendre en ville pour socialiser et nouer des relations avec les habitants. Si vous voulez tester vos aptitudes au combat, vous pouvez entrer dans un donjon pour affronter des hordes de monstres avec une variété d’armes et de métiers.

Quoi que vous fassiez, le temps passe à travers les saisons, printemps, été, automne et hiver. Mais entre chacune d’elles se trouve une cinquième saison : Quietus ! Pendant cette période, les récoltes se fanent et meurent, et une poussière mortelle retient les gens enfermés.

Vous devrez vous organiser en fonction du changement des saisons et de l’inévitabilité du Quietus, tout en essayant de résoudre les mystères de cette saison de mort.

The Town of Spring: Nemea

Dans cette belle ville, les fleurs s’épanouissent toute l’année grâce à l’influence de la lumière du printemps toute proche.

Une fois la nuit tombée, la ville montre un autre visage.

Les fleurs de cerisier dansent sur le ciel nocturne dans un spectacle de rêve.

Malgré sa beauté, la ville de Nemea est en proie à des troubles. Un œuf géant est apparu sur le phare du printemps – l’un des cristaux géants qui régissent les saisons. Depuis, des monstres inconnus volent dans la ville et attaquent les habitants !

Lorsque vous visitez Nemea, vous êtes impliqué dans l’enquête sur le Seaslight, aux côtés d’Asyl – un membre de la brigade Argus qui protège la ville.

Vous pouvez voir les feux de mer printaniers depuis le pont d’observation de Nemea.

Votre groupe se met en route pour enquêter sur le Seaslight…

… mais qu’est-ce qui vous attend là-bas ?

Resident of Nemea: Istina

Ensuite, nous allons vous présenter l’un des personnages mémorables que vous rencontrerez dans cet endroit fleuri : Istina.

Istina est une enseignante qui vit avec les enfants de l’orphelinat de la ville.

Elle est intellectuelle, calme, et affiche rarement ses émotions ouvertement. Elle aime lire sur différents endroits du monde et fait souvent la lecture à haute voix aux enfants.

C’est ainsi qu’elle passe ses journées et elle est adorée par les habitants de la ville. Cependant, on dit qu’elle est arrivée à Némée il y a quelques années seulement.

En rencontrant le protagoniste, elle doit affronter le passé qu’elle a gardé caché…

Adventure: Jobs

Quand il s’agit de combattre, vous avez accès à plusieurs jobs, qui définissent l’arme et les capacités que vous pouvez utiliser en combat. La dernière fois, nous vous avons présenté les métiers de combattant, de mage et de marcheur de l’ombre ; cette fois, nous vous dévoilons le métier de lancier du ciel.

Ce métier utilise une lance et excelle dans les attaques physiques avec des attributs de vent. Comme il apprend de nombreuses compétences à large portée qui tirent parti de la portée de la lance, le lancier du ciel est très utile lorsqu’il doit affronter plusieurs ennemis !

Lorsque vous recrutez un personnage qui a un certain métier, le protagoniste pourra également utiliser ce métier ! Dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir comment le travail avec Asyl a débloqué l’utilisation du Sky Lancer !

Socializing: Character Stories

Les personnages qui peuvent vous rejoindre au combat en tant qu’alliés et autres personnages importants ont chacun leur propre histoire.

Ces histoires se concentrent sur les problèmes auxquels chaque personnage est confronté.

Au fur et à mesure que vous progressez dans une histoire de personnage, que vous en apprenez davantage sur les pensées et les sentiments de chaque personnage, votre proximité avec eux augmente. Cela vous confère une série d’avantages en combat, et vous pouvez même recevoir des récompenses !

Daily life: Fishing

La pêche est un autre moyen de passer des heures agréables à HARVESTELLA. Vous pourrez le faire lorsque vous obtiendrez une canne à pêche.

Trouvez un point de pêche, et vous pourrez lancer votre ligne et attraper quelques poissons. Comme pour les cultures de votre ferme, vous pouvez expédier le poisson pour de l’argent, ou le garder pour cuisiner. Ce que vous pouvez attraper dépend de votre emplacement et d’autres conditions. Vous pourrez peut-être même attraper autre chose qu’un poisson…

Vous pouvez même améliorer votre canne à pêche, ce qui vous permettra d’attraper des poissons encore plus rares !

Daily Life: Shipping

Vous pouvez gagner de l’argent dans HARVESTELLA en expédiant les fruits et légumes que vous récoltez dans vos champs.

Vous pouvez utiliser les machines que vous avez fabriquées pour créer des produits transformés, qui sont expédiés à un prix encore plus élevé.

Nous espérons que vous avez apprécié ce bref aperçu de ce qui vous attend dans HARVESTELLA. Bien sûr, ce n’est qu’un aperçu. Il y aura bien plus à voir et à faire lorsque le jeu sera lancé le 4 novembre 2022 sur Switch et Steam.