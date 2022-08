L’éditeur Neos et le développeur Millennium Kitchen ont annoncé aujourd’hui que Shin-chan : Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey sortira sur Nintendo Switch dans le monde entier la semaine prochaine. Toutes les régions principales recevront le jeu le 11 août 2022 pour 39,99 €.

Par contre, les langues annoncés sont : Allemand, Anglais, Espagnol, Japonais, Portugais. De quoi fâché pas mal de Français…

Kazu Ayabe, directeur de la série des jeux « My Summer Holiday », vous présente une toute nouvelle aventure ! À l’occasion d’un voyage d’affaires d’Hiroshi à Kyushu, la famille Nohara a prévu de séjourner une semaine chez une amie d’enfance de Misae à Asso, dans la préfecture de Kumamoto. Une fois arrivés à la gare de Kumamoto lors de leur trajet vers Asso, un homme étrange leur donne un appareil photo bizarre à la condition qu’ils le testent. Avec cet appareil photo, Shinnosuke profite au mieux de son été à visiter les montagnes et les champs d’Asso. Il découvre de nombreuses créatures qu’on ne peut pas voir à Kasukabe. Et en aidant les gens des environs, il se fait rapidement de nouveaux amis. Mais d’ailleurs… Pourquoi ces enfants ressemblent-ils autant à ceux de chez lui ? Pendant une fraîche nuit d’été, Shinnosuke voit apparaître une créature géante sous la lumière de la pleine lune. Et juste à côté, un homme riant à pleine voix… C’était le même homme louche qui lui avait donné l’appareil photo. Il dit s’appeler le professeur Akuno. À la suite de cette rencontre, d’autres évènements étranges commencent à se produire…