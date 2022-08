Londres, le 4 août 2022 – C’est bientôt la fin des vacances, et Two Point Studios vous propose de fêter ça avec une bonne petite soirée de rentrée pour mettre tout le Two Point County au diapason ! Si vous êtes plutôt d’humeur studieuse, une bande-annonce de lancement est également disponible en amont de la sortie de Two Point Campus le 9 août prochain.

Vous pouvez organiser vos propres fêtes dans Two Point Campus : néons fluo, gobelets rouges remplis à ras bord et musique tendance permettront à vos étudiants de décompresser entre deux examens. Et quand les soirées étudiantes ne suffisent plus, abusez de vos pouvoirs d’administrateur du campus pour monter des concerts mettant en avant des groupes 100% réels comme Babouin d’hélium, Amitié alchimique ou Boogie Knights. Montez vous-même le Syndicat Des Étudiants pour que la fête ne s’arrête jamais et pas d’inquiétude, c’est tout à fait normal si le sol est un peu collant le lendemain.

Pour calmer un peu les choses (mais pas trop), le Club de Marche Rapide cherche toujours de nouveaux adeptes. Les clubs sont l’endroit idéal pour se vider la tête, qu’il s’agisse de marcher vigoureusement autour du campus, de faire un petit somme rapide dans le Club de Sieste Eclair ou de jardiner tranquillement dans le Club de la Nature. Prenez le temps de sentir la terre sous vos pieds, le soleil qui caresse votre visage et le vent qui fait vibrer vos cheveux dès que vous avez un coup de moins bien !

Two Point Campus est un jeu de gestion d’université charmant qui vous invite à créer et gérer votre propre campus, tout en proposant des cours improbables comme la sorcellerie, le combat de dragon ou l’espionnage.

Devenez les rois et reines du bal quand Two Point Campus verra le jour sur PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 9 août prochain. Two Point Campus sera également disponible sur le Xbox Game Pass sur consoles PC Game Pass dès sa sortie. Si vous préférez une version boîte, ne manquez pas notre Enrolment Edition qui s’accompagne d’une magnifique carte du campus, d’un prospectus très esthétique et d’un packaging exclusif. Vous pouvez précommander les versions boîtes et numériques du jeu ici pour bénéficier de superbes objets en jeu pour Two Point Campus et Two Point Hospital.