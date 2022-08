Capcom a annoncé qu’un événement numérique pour Monster Hunter Rise : Sunbreak sera diffusé avant la première mise à jour gratuite du titre, qui devrait sortir dans le courant du mois.

L’événement est prévu à 7:00 PDT/15:00 BST soit 16 H chez nous le 9 août, et présentera le contenu de la mise à jour gratuite.

Tune in to the Monster Hunter Rise: #Sunbreak Digital Event for news on free Title Update 1, including Lucent Nargacuga, Seething Bazelgeuse & more…

📆 Aug 9

🕖 7:00 PDT / 15:00 BST

🎤 Hosts: Producer Ryozo Tsujimoto & Game Director Yoshitake Suzuki

📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/HZJLKvPJ9K

