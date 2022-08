Dans une annonce faite par le développeur RareBreed Makes Games, le studio a annoncé que Blazing Strike a été reporté au printemps 2023. Depuis son annonce en mai 2021, la date de sortie du jeu a été repoussée à plusieurs reprises. Elle était initialement prévue pour le printemps 2022, puis pour l’automne 2022. Le dernier objectif d’automne ne sera pas atteint et nous le verrons l’année prochaine à la place. En ce qui concerne le dernier retard, RareBreed Makes Games a noté que le temps supplémentaire « aidera à polir le jeu pour assurer la meilleure expérience de jeu possible ». Le développeur a également suggéré que le cross-play pourrait être sur la table.

Inspiré par les séries de jeux de combat d’arcade classiques de grands noms de l’industrie tels que Capcom et SNK, Blazing Strike évoque l’excitation et la nostalgie des pionniers du genre 2D pixel art tout en incorporant un système de jeu unique aux mécanismes modernes.

Blazing Strike propose un système à quatre boutons avec six attaques normales : coups de poing et coups de pied légers, moyens et lourds, ainsi que trois mouvements de défense : blocage, garde et parade. Un déclencheur d’urgence permet aux combattants d’exécuter des attaques et des mouvements rapides, mais son utilisation vide lentement le compteur d’urgence, plongeant le personnage dans un état de grognement temporaire. Cela permet aux joueurs d’exécuter des combos excitants tout en devant gérer le compteur d’affluence. Le jeu comprendra trois modes de jeu : Le jeu comprendra trois modes de jeu : mode histoire, mode arcade et mode VS, avec entraînement, sparring et match en ligne via Persona AI, et jeu en ligne propulsé par GGPO.

It’s gut-wrenching to admit but #BlazingStrike‘s release date has been moved back to Spring 2023. However this delay will help polish the game to ensure the best game experience possible (maybe with crossplay), so I really hope you guys stick around a little longer. 🙏❤️💔❤️ https://t.co/DBRTJWOg2D — Blazing Strike coming Spring 2023 to console & PC (@RareBreedMG) August 5, 2022

Post Void a été reporté à septembre prochain sur Nintendo Switch. Le titre a été annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch en février. En juin, il a été donné une date de sortie le 21 juillet. Nous sommes maintenant en août, et Super Rare Games a fourni une mise à jour de la situation. La société n’a pas donné de détails, mais a déclaré que le temps supplémentaire est utilisé pour le polissage et pour « le rendre parfait ».

Dans ce jeu de tir à la première personne de style arcade, vous n’avez qu’un seul objectif : être rapide. Tracez votre chemin à travers les niveaux générés de manière procédurale et n’oubliez pas de remplir votre idole en tuant des adversaires.

Une action qui fait monter l’adrénaline – Un brouillage hypnotique de la conception des premiers jeux de tir à la première personne qui valorise la vitesse par-dessus tout. Gardez la tête pleine et atteignez la fin ; tuez ce que vous pouvez pour le voir se reconstituer ; obtenez le meilleur score ou réessayez.

Pas de vies, pas de tentatives, pas de répétitions : accumulez les morts pour maintenir la santé de votre idole et quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas. Si vous ralentissez, le jeu est terminé. Trouvez l’oasis à la fin de chaque niveau, choisissez votre amélioration aléatoire et replongez dans le chaos. Chaque exécution de POST VOID est différente grâce aux niveaux générés de manière procédurale, donc la seule option est de… devenir bon.

Que vous ayez le temps de faire une course rapide ou que vous ayez des heures à perdre, le style facile à prendre en main mais difficile à maîtriser de POST VOID le rend agréable pour tous les types de joueurs. C’est un véritable jeu de tir à la première personne de style arcade !

Très stylisé – Une brume unique, profondément atmosphérique et aveuglante de violence rétro, POST VOID est intentionnellement intense, violent et chaotique, tant dans son gameplay que dans son style visuel. Les développeurs ont mis leur sens bizarre du style et leur passion dans chaque seconde du jeu.

Ajusté à la perfection – Suite à son succès retentissant sur Steam, les versions PlayStation et Switch de POST VOID ont été ajustées à la perfection pour s’assurer que son gameplay rapide fonctionne aussi bien avec une manette qu’avec un clavier et une souris.