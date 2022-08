Comme chaque mois, Nintendo présente le nouveau classement des téléchargements sur l’eShop de la Nintendo Switch en Europe via les notifications de la console. Ce classement est consultable dans l’onglet “Nouvelles” de la Nintendo Switch. Les 15 jeux les plus téléchargés sur l’eShop européen en juillet 2022:

1. Nintendo Switch Sports

2. Portal: Companion Collection

3. Minecraft

4. Xenoblade Chronicles 3

5. Stardew Valley

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Among Us

8. Cuphead

9. Cuphead & The Delicious Last Course

10. Mario Strikers: Battle League

11. Pokemon Legends: Arceus

12. Animal Crossing: New Horizons

13. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

14. Mario Party Superstars

15. Digimon Survive Month 1 Edition