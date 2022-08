Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

SD Gundam Battle Alliance – 13.4GB

Tactics Ogre: Reborn – 6.4GB

Fantasy Blacksmith – 4.9GB

We Are OFK – 3.0GB

Robo Revenge Squad – 2.2GB

Here Comes Niko! – 2.0GB

NHRA Championship Drag Racing: Speed for All – 1.7GB

Irresistible Mistakes – 1.5GB

Project: Knight 2 Dusk of Souls – 1.4GB

Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- – 1.4GB

Slaycation Paradise – 1.2GB

Voyage – 672MB

Super Bullet Break – 552MB

Last Threshold – 476MB

Dyna Bomb 2 – 447MB

My Divorce Story – 433MB

Japanese Nekosama Escape The Sento – 356MB

Jeopardy! PlayShow – 328MB

Please, Touch The Artwork – 275MB

Cat Slide Tiles – 253MB

Back Again – 213MB

Sakura MMO – 199MB

origamihero games 2D Platformer Collection – 185MB

Sengoku Princess – 184MB

Murder on the Marine Express – 81MB

Kid Ball Adventure – 79MB