Nightmare STUDIO vient d’annoncer qu’ils vont porter Alice’s Warped Wonderland:REcollection (un jeu d’aventure et d’horreur sorti à l’origine sur smartphones sous le nom d’Alice’s Warped Wonderland) sur la Nintendo Switch. Il sortira le 25 août au Japon, où il coûtera 3 080¥.

Cette version du jeu proposera aussi la langue anglaise, ce qui implique qu’une sortie européenne et nord-américaine pourrait être en préparation. Le jeu VN proposera pas moins de 15 fins différentes.

Je me réveille après avoir somnolé dans une salle de classe vide, une fin d’après-midi. En face de moi se trouvait un homme étrange, vêtu d’une capuche grise, qui souriait avec complaisance : le chat du Cheshire. Il m’appelle « Alice » et me dit de courir après le « lapin blanc »… Le moment est venu pour « Alice » d’affronter ses vérités cachées dans le pays des merveilles, et le rideau s’ouvre sur une nouvelle tragédie.