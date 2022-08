Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– 20XX – $8.99 (prix de base avant promotion: $17.99)

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $47.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Bugsnax – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Cat Quest II – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base avant promotion: $21.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – $10.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dead Cells – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Deadly Premonition Origins – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dicey Dungeons – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Earthlock – $5.98 (prix de base avant promotion: $29.90)

– Eldest Souls – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Epic Chef – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Good Pizza, Great Pizza – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Greak: Memories of Azur – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Hoa – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Inside – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Journey to the Savage Planet – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Kitaria Fables – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base avant promotion: $48.00)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Lost Words: Beyond the Page – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $30.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Moon – $13.29 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– MUSYNX – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Narita Boy – $8.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Octodad: Dadliest Catch – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Overcooked All You Can Eat – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $10.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Riptide GP: Renegade – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Rise: Race the Future – $8.24 (prix de base avant promotion: $16.49)

– Robotics;Notes DaSH – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Roki – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Saints Row: The Third – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Saints Row IV: Re-Elected – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slime-san – $4.07 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Steins;Gate 0 – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Steins;Gate Elite – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Super Crash KO – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Tails of Iron – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The House of the Dead: Remake – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Turnip Boy COmmits Tax Evasion – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Turrican Flashback – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Underhero – $5.09 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Unrailed – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yu-No: A Girl Who Chants Love At the Bound of This World – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)